برفقة أسطورة الغناء الفرنسية... فنانة لبنانية تُطلق أغنيتها الجديدة (فيديو)

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وكانت طوجي أدت الأغنية الجديدة على مسرح "أوليمبيا" في ، بمشاركة نجم الغناء الفرنسي فلوران باغني، إذ جرى تصوير الديو الغنائي على المسرح بطريقة الفيديو كليب، وأصدرتها المطربة اللبنانية قبل ساعات قليلة.ومثلت خطوة مشاركة المغني الفرنسي فلوران باغني للفنانة اللبنانية هبة طوجي، مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور والحضور على مسرح الأوليمبيا، إذ لم يتوقع أحد صعود باغني على المسرح ومشاركة هبة طوجي أداء أولى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد.ومن اللافت، أن هبة طوجي استطاعت أن تدفع نجم الغناء الفرنسي، للعدول عن قراره السابق بشأن إعلانه أن عودته المسرح لن تكون قبل حلول عام 2026 المقبل.وواصلت هبة طوجي عن طريق الديو الغنائي الجديد سيرها بخطوات ثابتة نحو العالمية والشهرة الكبيرة التي تحظى بها في .ويأتي الديو الغنائي الذي جمعها بالنجم الفرنسي فلوران باغني، عقب نحو سبعة أشهر من توجيه الاستدعاء للفنانة هبة طوجي، لغناء إحدى أغنيات ، خلال حفل افتتاح القمة الـ19، في الرابع من أكتوبر عام 2024 الماضي، بالمدينة الدولية للغة الفرنسية في فيلار كوتريه.تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الأول الذي جمع الفرنسي العالمي فلوران باغن واللبنانية هبة طوجي، كان في عام 2015، حين شاركت كمتسابقة في برنامج " " فرنسا، حيث أذهلت طوجي أعضاء والجمهور في مسرح البرنامج، بموهبتها الغنائية الكبيرة وصوتها الاستثنائي بأداء أغنية بالفرنسية والعربية، كان جزءًا منها مقطع من أغنية "لا بداية ولا نهاية" التي أصدرتها قبل نحو 12 عامًا.