برفقة أسطورة الغناء الفرنسية... فنانة لبنانية تُطلق أغنيتها الجديدة (فيديو)

أطلقت النجمة اللبنانية العالمية هبة طوجي أغنية جديدة تجمعها بأسطورة الغناء الفرنسية الفنان فلوران باغني بعنوان "Savior Aimer"، التي تعني بالعربية "تعرف كيف تحب"، وهي الأغنية الأولى من بين أغنيات ألبومها الغنائي المرتقب "Hiba Tawaji Live à l’Olympia"، المقرر طرحه قريبا على منصات الموسيقى.
وكانت طوجي أدت الأغنية الجديدة على مسرح "أوليمبيا" في العاصمة الفرنسية باريس
، بمشاركة نجم الغناء الفرنسي فلوران باغني، إذ جرى تصوير الديو الغنائي على المسرح بطريقة الفيديو كليب، وأصدرتها المطربة اللبنانية قبل ساعات قليلة.
ومثلت خطوة مشاركة المغني الفرنسي فلوران باغني للفنانة اللبنانية هبة طوجي، مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور والحضور على مسرح الأوليمبيا، إذ لم يتوقع أحد صعود باغني على المسرح ومشاركة هبة طوجي أداء أولى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد.
ومن اللافت، أن هبة طوجي استطاعت أن تدفع نجم الغناء الفرنسي، للعدول عن قراره السابق بشأن إعلانه أن عودته المسرح لن تكون قبل حلول عام 2026 المقبل.
وواصلت هبة طوجي عن طريق الديو الغنائي الجديد سيرها بخطوات ثابتة نحو العالمية والشهرة الكبيرة التي تحظى بها في فرنسا
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ويأتي الديو الغنائي الذي جمعها بالنجم الفرنسي فلوران باغني، عقب نحو سبعة أشهر من توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الاستدعاء للفنانة هبة طوجي، لغناء إحدى أغنيات السيدة فيروز
، خلال حفل افتتاح القمة الفرنكوفونية
الـ19، في الرابع من أكتوبر عام 2024 الماضي، بالمدينة الدولية للغة الفرنسية في فيلار كوتريه.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الأول الذي جمع الفرنسي العالمي فلوران باغن واللبنانية هبة طوجي، كان في عام 2015، حين شاركت كمتسابقة في برنامج "ذا فويس
" فرنسا، حيث أذهلت طوجي أعضاء لجنة التحكيم
والجمهور في مسرح البرنامج، بموهبتها الغنائية الكبيرة وصوتها الاستثنائي بأداء أغنية بالفرنسية والعربية، كان جزءًا منها مقطع من أغنية "لا بداية ولا نهاية" التي أصدرتها قبل نحو 12 عامًا.