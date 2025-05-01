العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تكشف عن موعد زفافها

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أعلنت الفنانة موعد حفل زفافها الى شاب من خارج الوسط الفني، حيث أكدت أن الحفل سوف يكون يوم الاثنين المقبل 5 أيار في أحد الفنادق الشهيرة بالجيزة.ووجهت رنا الدعوة لعدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، مع التأكيد بأن الدعوة شخصية، خوفًا من تسلل البعض الى قاعة الحفل وإحداث حالة من الهرج والمرج.وكانت رنا قد احتفلت منذ عدة أيام، بليلة الحنة داخل منزلها، وحضر الحفل عدد من صديقاتها من خارج الوسط الفني، كما عقدت قرانها في شهر الماضي، بعد أن انتهت من تصوير دورها في مسلسل " ".وكانت رنا قد كشفت في أحد اللقاءات التلفزيونية، عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت إنها ليست متعلقة بمواصفات محددة في شريك حياتها، لكنها تحب الرجل الذي يكون خفيف الظل ويمتلك حس فكاهة.جدير بالذكر أن رنا رئيس شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "سيد الناس"، بطولة وريم مصطفى وأحمد زاهر وأحمد رزق وسلوى عثمان، ومن تأليف وإخراج .(لها)