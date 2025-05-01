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فنون ومشاهير
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تكشف عن موعد زفافها
Lebanon 24
01-05-2025
|
02:07
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أعلنت الفنانة
المصرية
رنا رئيس
موعد حفل زفافها الى شاب من خارج الوسط الفني، حيث أكدت أن الحفل سوف يكون يوم الاثنين المقبل 5 أيار في أحد الفنادق الشهيرة بالجيزة.
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ووجهت رنا الدعوة لعدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، مع التأكيد بأن الدعوة شخصية، خوفًا من تسلل البعض الى قاعة الحفل وإحداث حالة من الهرج والمرج.
وكانت رنا قد احتفلت منذ عدة أيام، بليلة الحنة داخل منزلها، وحضر الحفل عدد من صديقاتها من خارج الوسط الفني، كما عقدت قرانها في شهر
رمضان
الماضي، بعد أن انتهت من تصوير دورها في مسلسل "
سيد الناس
".
وكانت رنا قد كشفت في أحد اللقاءات التلفزيونية، عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت إنها ليست متعلقة بمواصفات محددة في شريك حياتها، لكنها تحب الرجل الذي يكون خفيف الظل ويمتلك حس فكاهة.
جدير بالذكر أن رنا رئيس شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "سيد الناس"، بطولة
عمرو سعد
وريم مصطفى وأحمد زاهر وأحمد رزق وسلوى عثمان، ومن تأليف وإخراج
محمد سامي
.(لها)
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