شريهان تُثير الجدل.. هل وبخت محمد رمضان؟ (صورة)

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وأشادت شريهان في تعليقها على الصورة بتعامل مع علم بلده ووضعه على كتفيه، في إشارة الى أن البعض لا يرفعه بالطريقة المرجوة، وبما يليق بمكانته.



قالت شريهان: "مصر وفخر مصر.. هكذا يُرفع علم الوطن الكبير العظيم مصر، وهكذا تكون مكانة المصري تكريماً وشرفاً، بمسؤولية مسؤولة.. عملاً واجتهاداً، خُلقاً وأخلاقاً.. تمثيل مُشرف للوطن والمواطن المصري.. حمداً لله عليك نعمة يا ابن مصر.. ونعمة التشريف للابن المصري، للمواطن المصري". تسببت الفنانة الكبيرة جدلاً على منصة "X" بعد نشرها صورة للاعب المصري العالمي ، بعد تتويجه بالدوري العام ورفعه علم مصر على كتفيه أمام عدد كبير من الجمهور، مشيدة به وبطريقة احتفاله بفوز ناديه بالدوري الإنجليزي الممتاز.وأشادت شريهان في تعليقها على الصورة بتعامل مع علم بلده ووضعه على كتفيه، في إشارة الى أن البعض لا يرفعه بالطريقة المرجوة، وبما يليق بمكانته.قالت شريهان: "مصر وفخر مصر.. هكذا يُرفع علم الوطن الكبير العظيم مصر، وهكذا تكون مكانة المصري تكريماً وشرفاً، بمسؤولية مسؤولة.. عملاً واجتهاداً، خُلقاً وأخلاقاً.. تمثيل مُشرف للوطن والمواطن المصري.. حمداً لله عليك نعمة يا ابن مصر.. ونعمة التشريف للابن المصري، للمواطن المصري".

وعلق عدد كبير من متابعي النجمة رابطين بين ما فعله محمد صلاح وتشريفه للعلم المصري وما فعله الفنان بعد حفله الأول في مهرجان "كوتشيلا" الذي أقيم في مدينة لوس أنغلوس في نيسان (أبريل) الماضي، إثر إطلالة وصفها البعض بـ"غير الموفقة" وتشبه "بدلة الرقص النسائية".



ورفع محمد خلال هذا الحفل العلم المصري أمام الجماهير الحاضرة، فيما أكد في وقت لاحق بعد انتهاء حفلاته في المهرجان، أن هذه الإطلالة كان يقصد بها أن تحمل دلالات فرعونية.(لها)