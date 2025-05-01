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فنون ومشاهير

شريهان تُثير الجدل.. هل وبخت محمد رمضان؟ (صورة)

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:11
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تسببت الفنانة الكبيرة شريهان جدلاً على منصة "X" بعد نشرها صورة للاعب المصري العالمي محمد صلاح نجم ليفربول، بعد تتويجه بالدوري العام ورفعه علم مصر على كتفيه أمام عدد كبير من الجمهور، مشيدة به وبطريقة احتفاله بفوز ناديه بالدوري الإنجليزي الممتاز.
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وأشادت شريهان في تعليقها على الصورة بتعامل محمد صلاح مع علم بلده ووضعه على كتفيه، في إشارة الى أن البعض لا يرفعه بالطريقة المرجوة، وبما يليق بمكانته.

قالت شريهان: "مصر وفخر مصر.. هكذا يُرفع علم الوطن الكبير العظيم مصر، وهكذا تكون مكانة العلم المصري تكريماً وشرفاً، بمسؤولية مسؤولة.. عملاً واجتهاداً، خُلقاً وأخلاقاً.. تمثيل مُشرف للوطن والمواطن المصري.. حمداً لله عليك نعمة يا ابن مصر.. ونعمة التشريف للابن المصري، للمواطن المصري".
 
 
 
وعلق عدد كبير من متابعي النجمة المصرية رابطين بين ما فعله محمد صلاح وتشريفه للعلم المصري وما فعله الفنان محمد رمضان بعد حفله الأول في مهرجان "كوتشيلا" الذي أقيم في مدينة لوس أنغلوس الأمريكية في نيسان (أبريل) الماضي، إثر إطلالة وصفها البعض بـ"غير الموفقة" وتشبه "بدلة الرقص النسائية".

ورفع محمد رمضان خلال هذا الحفل العلم المصري أمام الجماهير الحاضرة، فيما أكد في وقت لاحق بعد انتهاء حفلاته في المهرجان، أن هذه الإطلالة كان يقصد بها أن تحمل دلالات فرعونية.(لها)

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