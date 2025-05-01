حضرت برفقة زوجها محمد صوفان.. جيسيكا عازار تتألق بالأسود في إحدى المناسبات الاجتماعية (صور)

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وأطلت جيسيكا برفقة زوجها رجل الأعمال في إحدى المناسبات الاجتماعية التي أقيمت مساء أمس في . نشرت الإعلامية صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت جيسيكا برفقة زوجها رجل الأعمال في إحدى المناسبات الاجتماعية التي أقيمت مساء أمس في .

وتألقت جيسيكا بفستان طويل وأنيق باللون الأسود من دون أكمام.



يُذكر ان جيسيكا ومحمد تزوجا عام 2021 ورُزقا بابن "فهد" وابنة " ".