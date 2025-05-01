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فنون ومشاهير

حضرت برفقة زوجها محمد صوفان.. جيسيكا عازار تتألق بالأسود في إحدى المناسبات الاجتماعية (صور)

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:29
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نشرت الإعلامية جيسيكا عازار صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأطلت جيسيكا برفقة زوجها رجل الأعمال محمد صوفان في إحدى المناسبات الاجتماعية التي أقيمت مساء أمس في بيروت.
 
 
 
 
 
 
وتألقت جيسيكا بفستان طويل وأنيق باللون الأسود من دون أكمام.

يُذكر ان جيسيكا ومحمد تزوجا عام 2021 ورُزقا بابن "فهد" وابنة "شاها".  
 
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