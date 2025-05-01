على الرغم من طلاقها من كميل ابي خليل.. خطوة غير متوقعة من ماريتا الحلاني (صورة)

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وعلى الرغم من الانفصال، لا تزال ماريتا تتابع كميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حذف صورهما المشتركة عقب انتشار خبر الطلاق. لا يزال خبر انفصال الفنانة ابنة الفنان عن زوجها مدير الإنتاج الفني خليل حديث .وعلى الرغم من الانفصال، لا تزال ماريتا تتابع كميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حذف صورهما المشتركة عقب انتشار خبر الطلاق.

وكانت مصادر مقرّبة من الطرفين أكدت خبر طلاقهما من دون ان يتم ذكر الأسباب. وكشفت قناة one tv، أن لم يتفّقا طوال فترة زواجهما، بشكلٍ يساعد هذا الزواج ليستمر.



ولفتت الى أن عملية الطلاق بين إبنة وكميل تمت بسلاسة ومن دون أي مشاكل وعلاقتهما انتهت بطريقة ودية.



يذكر أن ماريتا تزوجت مدنياً من كميل عام 2023 في ، وقد انهت معاملات الانفصال يوم الثلاثاء الماضي في جلسة خاصة عقدت في من دون أي خلافات.