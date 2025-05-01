مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)

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أصبحت النجمة المغربية "ترند" عبر ، بسبب سلوكها مع جهة إعلامية، أثناء حضورها الأول لفيلم "البوز" من بطولتها إلى جانب شقيقتها إبتسام .فقد التف المراسلون الصحافيون حول المطربة المغربية لأخذ تصريحات إعلامية، لكن أختها تدخلت رافضة وجود مراسل إحدى الوسائل، فساندتها من خلال تمزيق شعار الوسيلة.وعلى الرغم من الواقعة، أدلت دنيا بطمة بتصريحات إعلامية حول تجسيدها شخصية شابة طيبة مقابل أختها الشريرة، الأمر الذي شدّدت على عدم صحته في الواقع، كما أكدّت ابسام بطمة أن "عايدة" إنسانة سامة لا تشبهها أبداً.ورأت دنيا أنها أخذت حقها خارج بلادها وعربياً من الناحية الفنية أكثر من الداخل، مضيفةً: تعرضت للإقصاء الفني في بلدي.ويُعد فيلم "البوز" أول تجربة تمثيلية لدنيا بطمة، وقد تأجّل عرضه مرات عدة بسبب الأحكام القضائية بحق بطلته، ولكن من المنتظر أن يُعرض في دور السينما بالمغرب بعد أكثر من عام على الانتهاء من تصوير مشاهده، وقد تمت برمجة موعد عرضه رسمياً للجمهور بالتزامن مع خروج دنيا من السجن.(لها)