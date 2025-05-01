19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
01-05-2025
|
04:57
A-
A+
A+
A-
أصبحت النجمة المغربية
دنيا بطمة
"ترند" عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، بسبب سلوكها مع جهة إعلامية، أثناء حضورها
العرض
الأول لفيلم "البوز" من بطولتها إلى جانب شقيقتها إبتسام
بطمة
.
Advertisement
فقد التف المراسلون الصحافيون حول المطربة المغربية لأخذ تصريحات إعلامية، لكن أختها تدخلت رافضة وجود مراسل إحدى الوسائل، فساندتها
دنيا
من خلال تمزيق شعار الوسيلة.
وعلى الرغم من الواقعة، أدلت دنيا بطمة بتصريحات إعلامية حول تجسيدها شخصية شابة طيبة مقابل أختها الشريرة، الأمر الذي شدّدت على عدم صحته في الواقع، كما أكدّت ابسام بطمة أن "عايدة" إنسانة سامة لا تشبهها أبداً.
ورأت دنيا أنها أخذت حقها خارج بلادها وعربياً من الناحية الفنية أكثر من الداخل، مضيفةً: تعرضت للإقصاء الفني في بلدي.
ويُعد فيلم "البوز" أول تجربة تمثيلية لدنيا بطمة، وقد تأجّل عرضه مرات عدة بسبب الأحكام القضائية بحق بطلته، ولكن من المنتظر أن يُعرض في دور السينما بالمغرب بعد أكثر من عام على الانتهاء من تصوير مشاهده، وقد تمت برمجة موعد عرضه رسمياً للجمهور بالتزامن مع خروج دنيا من السجن.(لها)
مواضيع ذات صلة
ترقص برفقة ابنتيها.. هذا ما فعلته دنيا بطمة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
ترقص برفقة ابنتيها.. هذا ما فعلته دنيا بطمة على المسرح (فيديو)
01/05/2025 22:17:37
01/05/2025 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خروجها من السجن.. دنيا بطمة تُثير الجدل شاهدوا كيف رقصت (فيديو)
Lebanon 24
بعد خروجها من السجن.. دنيا بطمة تُثير الجدل شاهدوا كيف رقصت (فيديو)
01/05/2025 22:17:37
01/05/2025 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خروجها من السجن.. دنيا بطمة تُفاجئ الجميع بشكلها من دون مكياج شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
بعد خروجها من السجن.. دنيا بطمة تُفاجئ الجميع بشكلها من دون مكياج شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01/05/2025 22:17:37
01/05/2025 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ملامح وجهها تغيرت بشكل كبير.. دنيا بطمة تعلن عن حفلها الأول بعد خروجها من السجن (صورة)
Lebanon 24
ملامح وجهها تغيرت بشكل كبير.. دنيا بطمة تعلن عن حفلها الأول بعد خروجها من السجن (صورة)
01/05/2025 22:17:37
01/05/2025 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
فيديو
تابع
قد يعجبك أيضاً
انفصلا في دولة عربية قبل شهرين.. تفاصيل جديدة عن طلاق ماريتا الحلاني وزوجها كميل
Lebanon 24
انفصلا في دولة عربية قبل شهرين.. تفاصيل جديدة عن طلاق ماريتا الحلاني وزوجها كميل
15:00 | 2025-05-01
01/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً.. عادل إمام يعود للأضواء بعد 15 عاماً من الغياب!
Lebanon 24
وأخيراً.. عادل إمام يعود للأضواء بعد 15 عاماً من الغياب!
12:02 | 2025-05-01
01/05/2025 12:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تُعلّق على الفيديو الذي أطلت فيه وهي "تبكي"... هل كانت "وحيدة"؟
Lebanon 24
نادين نجيم تُعلّق على الفيديو الذي أطلت فيه وهي "تبكي"... هل كانت "وحيدة"؟
10:16 | 2025-05-01
01/05/2025 10:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مُذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "46 سنة حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مُذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "46 سنة حبيبي"
08:30 | 2025-05-01
01/05/2025 08:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّقت سارة أبي كنعان على صورة زوجها مع إبنته
Lebanon 24
هكذا علّقت سارة أبي كنعان على صورة زوجها مع إبنته
07:20 | 2025-05-01
01/05/2025 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُؤلم مُذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "46 سنة حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مُذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "46 سنة حبيبي"
08:30 | 2025-05-01
01/05/2025 08:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقها من كميل ابي خليل.. خطوة غير متوقعة من ماريتا الحلاني (صورة)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقها من كميل ابي خليل.. خطوة غير متوقعة من ماريتا الحلاني (صورة)
04:15 | 2025-05-01
01/05/2025 04:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير أمام محطات البنزين في لبنان.. ما القصة؟
Lebanon 24
طوابير أمام محطات البنزين في لبنان.. ما القصة؟
14:00 | 2025-05-01
01/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً.. عادل إمام يعود للأضواء بعد 15 عاماً من الغياب!
Lebanon 24
وأخيراً.. عادل إمام يعود للأضواء بعد 15 عاماً من الغياب!
12:02 | 2025-05-01
01/05/2025 12:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحريق ضخم في بيروت.. الرياح توسع امتداد النيران!
Lebanon 24
فيديو لحريق ضخم في بيروت.. الرياح توسع امتداد النيران!
15:48 | 2025-04-30
30/04/2025 03:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:00 | 2025-05-01
انفصلا في دولة عربية قبل شهرين.. تفاصيل جديدة عن طلاق ماريتا الحلاني وزوجها كميل
12:02 | 2025-05-01
وأخيراً.. عادل إمام يعود للأضواء بعد 15 عاماً من الغياب!
10:16 | 2025-05-01
نادين نجيم تُعلّق على الفيديو الذي أطلت فيه وهي "تبكي"... هل كانت "وحيدة"؟
08:30 | 2025-05-01
بالصورة... الموت يُؤلم مُذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "46 سنة حبيبي"
07:20 | 2025-05-01
هكذا علّقت سارة أبي كنعان على صورة زوجها مع إبنته
05:21 | 2025-05-01
فنان شهير يُهدّد زوجته السابقة خلال بثّ مباشر: الأمر خرج عن السيطرة
فيديو
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
01/05/2025 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
12:08 | 2025-04-30
01/05/2025 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي شهير يشن هجوماً عنيفاً على بسمة بوسيل.. هذا ما قاله عنها (فيديو)
Lebanon 24
إعلامي شهير يشن هجوماً عنيفاً على بسمة بوسيل.. هذا ما قاله عنها (فيديو)
04:00 | 2025-04-30
01/05/2025 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24