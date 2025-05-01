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فنون ومشاهير

فنان شهير يُهدّد زوجته السابقة خلال بثّ مباشر: الأمر خرج عن السيطرة

Lebanon 24
01-05-2025 | 05:21
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فجّر مغني الراب الأميركي كانييه ويست، موجة من الجدل بعد ظهوره في بث مباشر انتقد خلاله بشدة ترتيبات حضانة أطفاله الأربعة من زوجته السابقة كيم كارداشيان.
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وخلال البث، الذي ظهر فيه مرتديا قناعا أسود يخفي ملامحه، أبدى ويست غضبه من عدم تمكنه من رؤية أطفاله: نورث، 11 عامًا، سينت، 9 أعوام، شيكاغو، 7 أعوام، وسالم، 5 أعوام، وقال: "سأذهب لأحضر أطفالي.. الأمر خرج عن السيطرة"، مؤكدا أنه سيتحدث مع محاميه بشأن الوضع القانوني الحالي. (ارم نيوز)
 
 
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