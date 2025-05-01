فنان شهير يُهدّد زوجته السابقة خلال بثّ مباشر: الأمر خرج عن السيطرة

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فجّر مغني الراب الأميركي كانييه ، موجة من الجدل بعد ظهوره في بث مباشر انتقد خلاله بشدة ترتيبات حضانة أطفاله الأربعة من زوجته السابقة .وخلال البث، الذي ظهر فيه مرتديا قناعا أسود يخفي ملامحه، أبدى ويست غضبه من عدم تمكنه من رؤية أطفاله: نورث، 11 عامًا، سينت، 9 أعوام، شيكاغو، 7 أعوام، وسالم، 5 أعوام، وقال: "سأذهب لأحضر أطفالي.. الأمر خرج عن السيطرة"، مؤكدا أنه سيتحدث مع محاميه بشأن الوضع القانوني الحالي. (ارم نيوز)