هكذا علّقت سارة أبي كنعان على صورة زوجها مع إبنته

علّقت الممثلة على صورة لزوجها الممثل ، برفقة إبنته.

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وقالت سارة: "هو اب خارق، وهي بنت خارقة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ فارس كان برفقة إبنته، خلال مُشاركتها في بطولة رياضية، وقد ظهرت في الصورة مع والدها، وهي تحمل ميداليّة وشهادة. (رصد 24)