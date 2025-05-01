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فنون ومشاهير

هكذا علّقت سارة أبي كنعان على صورة زوجها مع إبنته

Lebanon 24
01-05-2025 | 07:20
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علّقت الممثلة سارة أبي كنعان على صورة لزوجها الممثل وسام فارس، برفقة إبنته.
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وقالت سارة: "هو اب خارق، وهي بنت خارقة".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ فارس كان برفقة إبنته، خلال مُشاركتها في بطولة رياضية، وقد ظهرت في الصورة مع والدها، وهي تحمل ميداليّة وشهادة. (رصد لبنان 24)
 
 
 
 
 
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