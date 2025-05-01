أعلنت مذيعة الـ"أم تي في" السابقة ، عن وفاة أحد أقربائها في الولايات المتّحدة الأميركيّة.

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وعبّرت صفا عن حزنها لخسارة قريبها، وكتبت: "46 سنة، فلترقد روحك بسلام حبيبي".