نادين نجيم تُعلّق على الفيديو الذي أطلت فيه وهي "تبكي"... هل كانت "وحيدة"؟

علّقت الممثلة ، على الفيديو الذي انتشر لها على مواقع التواصل الإجتماعيّ، أشارت من خلاله إلى أنّها "وحيدة"، وظهرت فيه وهي تبكي.

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وأوضحت نادين أنّ رواد مواقع التواصل قاموا باقتطاع مقطع من الفيديو الحقيقيّ، وقالت: "ما بعرف ليش شافوا الضحكة بكاء وقلبت دراما".

وأشارت إلى أنّ الخبر شكّل "صدمة" لها، وتمّ تداوله على نطاق واسعٍ، وأضافت: "لا كنت وحيدة ولا كنت عم ببكي، كانت مجرّد صبحيّة بسيطة مع المعجبين، وكنا عم نضحك ونمزح". (رصد 24)