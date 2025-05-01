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فنون ومشاهير

نادين نجيم تُعلّق على الفيديو الذي أطلت فيه وهي "تبكي"... هل كانت "وحيدة"؟

Lebanon 24
01-05-2025 | 10:16
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علّقت الممثلة نادين نسيب نجيم، على الفيديو الذي انتشر لها على مواقع التواصل الإجتماعيّ، أشارت من خلاله إلى أنّها "وحيدة"، وظهرت فيه وهي تبكي.
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وأوضحت نادين أنّ رواد مواقع التواصل قاموا باقتطاع مقطع من الفيديو الحقيقيّ، وقالت: "ما بعرف ليش شافوا الضحكة بكاء وقلبت دراما".
 
 
وأشارت إلى أنّ الخبر شكّل "صدمة" لها، وتمّ تداوله على نطاق واسعٍ، وأضافت: "لا كنت وحيدة ولا كنت عم ببكي، كانت مجرّد صبحيّة بسيطة مع المعجبين، وكنا عم نضحك ونمزح". (رصد لبنان 24)
 
 
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