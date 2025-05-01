انفصلا في دولة عربية قبل شهرين.. تفاصيل جديدة عن طلاق ماريتا الحلاني وزوجها كميل

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ووفق مصادر إعلامية، فإن الانفصال وقع قبل نحو شهرين، بعيدًا عن الأضواء، وجاء نتيجة اختلاف في الأولويات المهنية والانشغال المتزايد لكل منهما في مسيرته الخاصة، حيث انشغلت ماريتا في مشاريعها الفنية والغنائية والتمثيلية، بينما تابع كميل مشاريعه الإنتاجية في مجال الموسيقى. تصدرت الفنانة " " على مواقع التواصل بخبر انفصالها عن زوجها المنتج الموسيقي ، بعد زواج استمر أقل من عامين، في خطوة تمّت بهدوء وبتفاهم بين الطرفين.ووفق مصادر إعلامية، فإن الانفصال وقع قبل نحو شهرين، بعيدًا عن الأضواء، وجاء نتيجة اختلاف في الأولويات المهنية والانشغال المتزايد لكل منهما في مسيرته الخاصة، حيث انشغلت ماريتا في مشاريعها الفنية والغنائية والتمثيلية، بينما تابع كميل مشاريعه الإنتاجية في مجال الموسيقى.

الطلاق تم مدنيًا في ، في نفس المدينة التي شهدت عقد قرانهما، وسط احترام متبادل وظل كميل على تواصل جيّد مع عائلة حتى بعد الانفصال.



ورصد المتابعون مؤشرات الانفصال من خلال حذف الصور المشتركة وغياب التفاعل بين الطرفين عبر إنستغرام، رغم استمرار المتابعة المتبادلة بينهما.



وبرغم انتهاء العلاقة الزوجية، أكدت التقارير أن الودّ لا يزال حاضرًا بين ماريتا وكميل، وأن الانفصال لم يشهد أي خلاف أو تصعيد. (العين)