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فنون ومشاهير

انفصلا في دولة عربية قبل شهرين.. تفاصيل جديدة عن طلاق ماريتا الحلاني وزوجها كميل

Lebanon 24
01-05-2025 | 15:00
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تصدرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني "الترند" على مواقع التواصل بخبر انفصالها عن زوجها المنتج الموسيقي كميل أبي خليل، بعد زواج استمر أقل من عامين، في خطوة تمّت بهدوء وبتفاهم بين الطرفين.
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ووفق مصادر إعلامية، فإن الانفصال وقع قبل نحو شهرين، بعيدًا عن الأضواء، وجاء نتيجة اختلاف في الأولويات المهنية والانشغال المتزايد لكل منهما في مسيرته الخاصة، حيث انشغلت ماريتا في مشاريعها الفنية والغنائية والتمثيلية، بينما تابع كميل مشاريعه الإنتاجية في مجال الموسيقى.
الطلاق تم مدنيًا في أبوظبي، في نفس المدينة التي شهدت عقد قرانهما، وسط احترام متبادل وظل كميل على تواصل جيّد مع عائلة الحلاني حتى بعد الانفصال.

ورصد المتابعون مؤشرات الانفصال من خلال حذف الصور المشتركة وغياب التفاعل بين الطرفين عبر إنستغرام، رغم استمرار المتابعة المتبادلة بينهما.

وبرغم انتهاء العلاقة الزوجية، أكدت التقارير أن الودّ لا يزال حاضرًا بين ماريتا وكميل، وأن الانفصال لم يشهد أي خلاف أو تصعيد. (العين)
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