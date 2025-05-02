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فنون ومشاهير

اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)

Lebanon 24
02-05-2025 | 00:11
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أطلق الفنان عاصي الحلاني مؤخرا أغنية "الحق علينا" التي لفتت الأنظار بعدما اعتبرها كثيرون رداً من الأب على طلاق ابنته الفنانة ماريتا الحلاني، والذي تزامن مع إصدار الأغنية.
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وحققت الأغنية أكثر من 6 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" فقط، إلى جانب أرقام مشاهدة كبيرة أيضاً في باقي منصات التواصل الاجتماعي، بعد ربطها من قبل الجمهور بحادثة الطلاق.

وجاءت أرقام المشاهدة لأغنية "الحق علينا" في غضون 10 أيام فقط من بث الأغنية، متجاوزةً أغاني سابقة للنجم اللبناني أصدرها قبل سنوات.

وتبدو الأغنية عاطفية ومرتبطة بعلاقة حب بين اثنين، حيث تبدأ بحديث المذيعة إليان خوند تعلن فيها الرحيل بسبب رفضها بقاء علاقتها وحبها سراً بعيداً عن الناس، ليبدأ بعدها عاصي الحلاني غناء "الحق علينا".

لكنّ كثيرا من مستمعي الأغنية، تجاهلوا تلك التفاصيل، واعتبروا كلمات الأغنية موجهة من الحلاني الأب لابنته ماريتا، وأن قرار موافقته على زواجها كان خاطئاً، ويتحمل المسؤولية عن طلاقها.

وتكررت تلك التفسيرات في العديد من تعليقات جمهور الأغنية ومتابعي الحلاني في منصات مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة.

فكتبت إحدى المتابعات عبر "يوتيوب": "الأغنية لطشه لصهره السابق بعد طلاق بنته‏"، بينما كان التفاعل في ذلك السياق أكبر في "تيك توك"، مثلما كتب أحد المحبين للحلاني الأب: "أنت أب مثالي والله يعوض ماريتا بالأحسن".

وأمام ذلك التفسير للأغنية، اضطر الفنان عاصي الحلاني فيما يبدو، لإيقاف التعليقات على فيديو نشره يوم الأربعاء الماضي وفيه يغني مقطعاً منها في السيارة.

وانفصلت ماريتا الحلاني عن زوجها كميل أبي خليل، بشكل ودي ورسمي، بعد زواج استمر قرابة عامين.(إرم نيوز)


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