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فنون ومشاهير
من أصل روسي.. هذه الراقصة الجميلة مُفاجأة تامر حسني في عمله الجديد (صور)
Lebanon 24
02-05-2025
|
00:58
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انضمت الراقصة الروسية جوهرة إلى فريق عمل الفيلم السينمائي "
ريستارت
" بطولة الفنان المصري
تامر حسني
، والذي من المقرر طرحه في دور
العرض
يوم 29 أيار الجاري .
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والعمل من إخراج
سارة وفيق
، وتأليف أيمن بهجت قهمر.
وقد استعان تامر بجوهرة للمرة الثانية في أفلامه، حيث شاركت معه للمرة الأولى في فيلم "الفلوس" الذي عرض عام 2019 .
وفيلم ريستارت من تأليف
أيمن بهجت قمر
، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني والممثلة
هنا الزاهد
:
باسم سمرة
ومحمد ثروت وعصام السقا وغيرهم.
ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا
الزاهد
وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.
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