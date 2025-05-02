من أصل روسي.. هذه الراقصة الجميلة مُفاجأة تامر حسني في عمله الجديد (صور)

انضمت الراقصة الروسية جوهرة إلى فريق عمل الفيلم السينمائي " " بطولة الفنان المصري ، والذي من المقرر طرحه في دور يوم 29 أيار الجاري .

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والعمل من إخراج ، وتأليف أيمن بهجت قهمر.



وقد استعان تامر بجوهرة للمرة الثانية في أفلامه، حيث شاركت معه للمرة الأولى في فيلم "الفلوس" الذي عرض عام 2019 .



وفيلم ريستارت من تأليف ، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني والممثلة : ومحمد ثروت وعصام السقا وغيرهم.



ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.