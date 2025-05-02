أصبحت في مراحل الحمل الأخيرة.. الإعلامية نبيلة عواد بلقطة رومانسية برفقة زوجها (صورة)

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وأطلت نبيلة في الصورة برفقة زوجها في جلسة تصوير وذلك قبل وضع مولودها الأول. نشرت الإعلامية في قناة صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت نبيلة في الصورة برفقة زوجها في جلسة تصوير وذلك قبل وضع مولودها الأول.

وأصبحت نبيلة في مراحل الحمل الأخيرة.



يُذكر ان نبيلة أعلنت في تشرين الأول الماضي زواجها من .