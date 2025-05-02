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فنون ومشاهير
أصبحت في مراحل الحمل الأخيرة.. الإعلامية نبيلة عواد بلقطة رومانسية برفقة زوجها (صورة)
Lebanon 24
02-05-2025
|
03:01
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نشرت الإعلامية في قناة
mtv
نبيلة عواد
صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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وأطلت نبيلة في الصورة برفقة زوجها
سيف دياب
في جلسة تصوير وذلك قبل وضع مولودها الأول.
وأصبحت نبيلة في مراحل الحمل الأخيرة.
يُذكر ان نبيلة أعلنت في تشرين الأول الماضي زواجها من
دياب
.
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