"آسر" يُحقق نجاحا كبيرا.. باميلا الكيك تكشف عن رأيها بباسل خياط

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وكشفت باميلا الكيك في كواليس تصوير "آسر" أن شخصية حياة عاشت العديد من الحيوات داخل الأحداث؛ فهي عاشت ماضياً أسودَ بسنواتها الأولى وكان كل ما يشغلها أولاً وأخيراً هو شقيقتها المريضة وكل التنازلات التي قدمتها كانت من أجلها.



وتضيف باميلا أن أي نجمة سيعرض عليها هذا الدور ستقع في عشقه على الفور، لما فيه من تلوّن وتطور ضمن الأحداث، وتعتبر باميلا أن شخصية حياة تعيش حياة مجنونة وأكثر ما حمسها للدور أن النص والشخصية مكتوبة بطريقة سهلة وجذابة تجعلها تدخل القلب سريعاً. تشارك الممثلة في المسلسل المعرب "آسر" الذي يحقق نجاحا كبيرا.وكشفت باميلا الكيك في كواليس تصوير "آسر" أن شخصية حياة عاشت العديد من الحيوات داخل الأحداث؛ فهي عاشت ماضياً أسودَ بسنواتها الأولى وكان كل ما يشغلها أولاً وأخيراً هو شقيقتها المريضة وكل التنازلات التي قدمتها كانت من أجلها.وتضيف باميلا أن أي نجمة سيعرض عليها هذا الدور ستقع في عشقه على الفور، لما فيه من تلوّن وتطور ضمن الأحداث، وتعتبر باميلا أن شخصية حياة تعيش حياة مجنونة وأكثر ما حمسها للدور أن النص والشخصية مكتوبة بطريقة سهلة وجذابة تجعلها تدخل القلب سريعاً.

وعن التعاون مع النجم السوري ، كشفت باميلا أنه ليس ممثلاً فحسب بل هو فنان رائع يهتم بالتفاصيل لأقصى درجة، أما لجين فهو بالنسبة إليها إسم وفنان خطير على خطى النجوم المخضرمين بالعمل، أما فهو نجم ذو أداء ثقيل، فيما هو العمل، وعن فقد كشفت أنهما بينهما كيمياء قوية لدرجة أنها ولا مرة أعادت مشاهدهما سوياً، وإعتبرت باميلا أن بركة العمل، أما فهو فنان كبير.(نواعم)