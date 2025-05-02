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فنون ومشاهير

"آسر" يُحقق نجاحا كبيرا.. باميلا الكيك تكشف عن رأيها بباسل خياط

Lebanon 24
02-05-2025 | 03:22
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تشارك الممثلة باميلا الكيك في المسلسل التركي المعرب "آسر" الذي يحقق نجاحا كبيرا. 
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وكشفت باميلا الكيك في كواليس تصوير  "آسر" أن شخصية حياة عاشت العديد من الحيوات داخل الأحداث؛ فهي عاشت ماضياً أسودَ بسنواتها الأولى وكان كل ما يشغلها أولاً وأخيراً هو شقيقتها المريضة وكل التنازلات التي قدمتها كانت من أجلها.

وتضيف باميلا أن أي نجمة سيعرض عليها هذا الدور ستقع في عشقه على الفور، لما فيه من تلوّن وتطور ضمن الأحداث، وتعتبر باميلا أن شخصية حياة تعيش حياة مجنونة وأكثر ما حمسها للدور أن النص والشخصية مكتوبة بطريقة سهلة وجذابة تجعلها تدخل القلب سريعاً.
وعن التعاون مع النجم السوري باسل خياط، كشفت باميلا أنه ليس ممثلاً فحسب بل هو فنان رائع  يهتم بالتفاصيل لأقصى درجة، أما لجين إسماعيل فهو بالنسبة إليها إسم وفنان خطير على خطى النجوم المخضرمين بالعمل، أما خالد القيش فهو نجم ذو أداء ثقيل، فيما سامر المصري هو دينامو العمل، وعن زينة مكي فقد كشفت أنهما بينهما كيمياء قوية لدرجة أنها  ولا مرة أعادت مشاهدهما سوياً، وإعتبرت باميلا أن عباس النوري بركة العمل، أما مجدي مشموشي فهو فنان كبير.(نواعم)
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