فاجأت الجمهور بقرارها.. فنانة شهيرة تُعلن اعتزال مواقع التواصل لهذا السبب (صورة)

Advertisement

فاجأت الفنانة جوري بكري الجمهور بقرار انسحابها من بشكل مؤقت، مؤكدةً أنها تمر بفترة صعبة من المعاناة النفسية، ما دفعها لاتخاذ هذا القرار حفاظاً على سلامها الداخلي.وكشفت جوري عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، أنها قررت التوقف عن استخدام كل وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع، بسبب ما وصفته بـ"الضغط النفسي الرهيب" الذي تتعرّض له.وكتبت جوري قائلةً: "وبكده هبتدي استراحة المحارب، أنا مبقتش قادرة أشوف ولا أسمع الأحداث اللي بتحصل حواليا، ولا بقيت قادرة أستحمل نفاق الناس اللي في حياتي، اللي ادّيتهم أكتر من حقهم من حب ودعم وصداقة".وتابعت: "أصعب فترة في حياتي حرفياً، ضغط نفسي رهيب من اللي بشوفه وبستحمله، ربنا يحافظ علينا وعلى أولادنا. أنا هاخد وقت لنفسي ومش هتواجد على لمدة أسبوع راحة وهمسح كل وسائل التواصل للضرورة، الواتساب شغّال، شكراً ليكم".