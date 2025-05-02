تدهورت صحته ووضعه كان حرجاً... وفاة فنان عن 61 عاماً بعد صراع مع المرض

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توفي اليوم الجمعة الفنان محمد الشوبي بعد معاناة مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية بسبب مضاعفات حادة، دفعت مجموعة من زملائه لإطلاق نداء إنساني للمساهمة في إنقاذ حياته عبر البحث عن متبرع بجزء من الكبد.وسبق أن أكد الأطباء المشرفون على حالته أن التدخل الجراحي بات ضروريًا ومستعجلًا؛ لأنه كان في وضعية حرجة.ونعت الفنانة لطيفة أحرار، مديرة للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، الراحل عبر حسابها على " " قائلة : "رحم الله الفنان والمثقف الكبير"، وأضافت: "الله يرحمك صديقي ، تعازيَ الحارة لزوجتك عزيزة وأبنائك، لعائلتك الصغيرة ولكل محبيك". (ارم نيوز)