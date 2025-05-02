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فنون ومشاهير

بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟

Lebanon 24
02-05-2025 | 08:34
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بعد إنفصال الفنانة ماريتا الحلاني عن زوجها كميل أبي خليل، أثار الممثل حسين مقدم الجدل، بعدما عمد وزوجته إيمان نور الدين، إلى حذف الصور التي تجمعهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الإجتماعيّ.
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وقد رأى رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ أنّ ما قام به مقدم ونور الدين، قد يُشير إلى إنفصالهما.
 
 
 

 
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