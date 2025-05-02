بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟

بعد إنفصال الفنانة عن زوجها ، أثار الممثل الجدل، بعدما عمد وزوجته إيمان ، إلى حذف الصور التي تجمعهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

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وقد رأى رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ أنّ ما قام به مقدم ونور الدين، قد يُشير إلى إنفصالهما.



