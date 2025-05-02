Advertisement

فنون ومشاهير

نهاية مأسويّة... وفاة فنانة شهيرة بحريق اندلع داخل منزلها

Lebanon 24
02-05-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1354908-638818034418674176.jpg
Doc-P-1354908-638818034418674176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضى حريق غامض على حياة الفنانة الأميركية جيل سوبول داخل أحد المنازل في ولاية مينيسوتا.
Advertisement

وعثرت فرق الإطفاء على جثة سوبول، البالغة من العمر 66 عاماً، داخل منزلها الذي اشتعلت فيه النيران بالكامل في ضاحية وودبيري قرب مدينة مينيابوليس.

ورغم سرعة الاستجابة من قبل فرق الإنقاذ، إلا أن السلطات أكدت أن الحريق كان قد التهم أجزاء كبيرة من المنزل، في حين لم يُعرف بعد السبب وراء اندلاعه. (الامارات 24)
 
 
مواضيع ذات صلة
وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض
lebanon 24
02/05/2025 20:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة مأسوية.. كلاب تقتل ابنة الـ4 سنوات
lebanon 24
02/05/2025 20:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة ممثل شهير وزوجته داخل منزلهما... التحقيقات تكشف آخر المستجدات
lebanon 24
02/05/2025 20:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر مؤلم.. وفاة فنانة سورية شهيرة بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 52 عاماً (صورة)
lebanon 24
02/05/2025 20:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:32 | 2025-05-02
08:34 | 2025-05-02
07:38 | 2025-05-02
06:27 | 2025-05-02
05:46 | 2025-05-02
04:28 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24