نهاية مأسويّة... وفاة فنانة شهيرة بحريق اندلع داخل منزلها

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قضى حريق غامض على حياة الفنانة الأميركية جيل سوبول داخل أحد المنازل في ولاية .وعثرت فرق الإطفاء على جثة سوبول، البالغة من العمر 66 عاماً، داخل منزلها الذي اشتعلت فيه النيران بالكامل في ضاحية وودبيري قرب مدينة مينيابوليس.ورغم سرعة الاستجابة من قبل فرق الإنقاذ، إلا أن السلطات أكدت أن الحريق كان قد التهم أجزاء كبيرة من المنزل، في حين لم يُعرف بعد السبب وراء اندلاعه. (الامارات 24)