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فنون ومشاهير

مي عز الدين تعود للتفاعل مع جمهورها بعد الغياب

Lebanon 24
02-05-2025 | 14:56
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بعد فترة غياب، أعلنت النجمة مي عز الدين عودتها للتفاعل مجددًا مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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يذكر ان عز الدين مرت بفترة صعبة بسبب وفاة والدتها وقد ابتعدت خلالها عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مي قد اعتادت التواصل الدائم مع محبيها، خاصة من خلال تطبيق "تيك توك"، قبل أن تنقطع لفترة عن الظهور.
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