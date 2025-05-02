مي عز الدين تعود للتفاعل مع جمهورها بعد الغياب

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بعد فترة غياب، أعلنت النجمة عودتها للتفاعل مجددًا مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي.يذكر ان مرت بفترة صعبة بسبب وفاة والدتها وقد ابتعدت خلالها عن .وكانت مي قد اعتادت التواصل الدائم مع محبيها، خاصة من خلال تطبيق "تيك توك"، قبل أن تنقطع لفترة عن الظهور.