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فنون ومشاهير
مي عز الدين تعود للتفاعل مع جمهورها بعد الغياب
Lebanon 24
02-05-2025
|
14:56
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بعد فترة غياب، أعلنت النجمة
مي عز الدين
عودتها للتفاعل مجددًا مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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يذكر ان
عز الدين
مرت بفترة صعبة بسبب وفاة والدتها وقد ابتعدت خلالها عن
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وكانت مي قد اعتادت التواصل الدائم مع محبيها، خاصة من خلال تطبيق "تيك توك"، قبل أن تنقطع لفترة عن الظهور.
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