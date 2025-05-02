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فنون ومشاهير

لحظات صعبة.. فنانة تنهار باكية وتتحدث عن وضعها الصحي

Lebanon 24
02-05-2025 | 23:00
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نشرت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، هبة الدري، عبر حسابها في "إنستغرام"، فيديو يوثق لحظات صعبة ومؤلمة عايشتها لدى تلقيها العلاج، بعد إصابة ركبتها.
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وبدت هبة في إحدى اللقطات تبكي ألمًا أثناء محاولتها السير على قدمها المصابة، مشيرة إلى أنها استطاعت بعد شهر من التأهيل والعلاج الوظيفي العودة إلى الحركة، ومتابعة عملها الفني.


وارفقت الفيدي بتعليق: "بعد مرور شهر من التأهيل قدرت امشي على ريلي وارجع امشي بروحي واتمرن وارجع لشغلي ومسرحي".


هذا وشكرت الدري المركز المسؤول عن علاجها الذي اهتم بها خطوة بخطوة.
المصدر: فوشيا
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