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فنون ومشاهير
خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض
Lebanon 24
02-05-2025
|
21:30
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توفي فجر اليوم السبت المنتج المصري الدكتور
وليد مصطفى
، زوج الفنانة
اللبنانية
كارول سماحة
، عن عمر ناهز الـ 53 عاما، وذلك بعد أزمة صحية طويلة تعرض لها قبل سنوات.
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وخضع مصطفى جراء أزمته الصحية لفترة علاج طويلة.
وعُلم انه قضى ساعاته الأخيرة على جهاز التنفس الصناعي بسبب تدهور حالته، حتى تم الإعلان فجراًعن وفاته بعد رحلته المرضية الطويلة.
وحتى الآن لم يتم
الكشف عن
موعد جنازة المنتج الراحل.
وبدأت رحلة وليد مصطفى المرضية منذ عام 2018، حيث نقل إلى
الصين
من أجل تلقي العلاج، ثم عاد إلى مصر وتواجد مع أفراد عائلته، وكشفت الفنانة كارول
سماحة
أنها كانت بجوار زوجها طوال الفترة الأخيرة، وهو ما أثر على حضورها الفني، وقلل من ظهورها المستمر، حيث وضعت اهتمامها الأكبر في رعاية زوجها وابنتها الوحيدة خلال فترة مرضه.
وأكدت كارول في لقائها قبل أشهر في
بودكاست
"عندي سؤال" مع الإعلامي
محمد قيس
على قناة "المشهد"، أن مرض زوجها أثّر بشكل واضح على مدى اهتمامه بالظهور، لكنها فضلت عدم الإعلان عن أي تفاصيل تخص مرضه، وهو الأمر الذي حرصت عليه أيضا خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية
المصرية
منى الشاذلي
، حيث أشارت كارول إلى أنها مرت بفترة مفصلية بسبب دخول زوجها إلى المستشفى في عام 2018، واستمر في وضع صحي حرج لما يقارب 4 أشهر، وأكدت أنها وضعت العائلة في المقام الأول، وكان تركيزها الأكبر خلال الفترة الماضية على الاهتمام بعائلتها.
وتزوج مصطفى من الفنانة كارول سماحة مدنياً في
قبرص
قبل 12 عاما، ورزق منها بابنتهما "تالا".
موقع "
لبنان 24
" يتقدم من الفنانة كارول سماحة بأحر التعازي.
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