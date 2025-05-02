خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض

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وخضع مصطفى جراء أزمته الصحية لفترة علاج طويلة. توفي فجر اليوم السبت المنتج المصري الدكتور ، زوج الفنانة ، عن عمر ناهز الـ 53 عاما، وذلك بعد أزمة صحية طويلة تعرض لها قبل سنوات.وخضع مصطفى جراء أزمته الصحية لفترة علاج طويلة.

وعُلم انه قضى ساعاته الأخيرة على جهاز التنفس الصناعي بسبب تدهور حالته، حتى تم الإعلان فجراًعن وفاته بعد رحلته المرضية الطويلة.

وحتى الآن لم يتم موعد جنازة المنتج الراحل.



وبدأت رحلة وليد مصطفى المرضية منذ عام 2018، حيث نقل إلى من أجل تلقي العلاج، ثم عاد إلى مصر وتواجد مع أفراد عائلته، وكشفت الفنانة كارول أنها كانت بجوار زوجها طوال الفترة الأخيرة، وهو ما أثر على حضورها الفني، وقلل من ظهورها المستمر، حيث وضعت اهتمامها الأكبر في رعاية زوجها وابنتها الوحيدة خلال فترة مرضه.



وأكدت كارول في لقائها قبل أشهر في "عندي سؤال" مع الإعلامي على قناة "المشهد"، أن مرض زوجها أثّر بشكل واضح على مدى اهتمامه بالظهور، لكنها فضلت عدم الإعلان عن أي تفاصيل تخص مرضه، وهو الأمر الذي حرصت عليه أيضا خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية ، حيث أشارت كارول إلى أنها مرت بفترة مفصلية بسبب دخول زوجها إلى المستشفى في عام 2018، واستمر في وضع صحي حرج لما يقارب 4 أشهر، وأكدت أنها وضعت العائلة في المقام الأول، وكان تركيزها الأكبر خلال الفترة الماضية على الاهتمام بعائلتها.



وتزوج مصطفى من الفنانة كارول سماحة مدنياً في قبل 12 عاما، ورزق منها بابنتهما "تالا".

موقع " " يتقدم من الفنانة كارول سماحة بأحر التعازي.