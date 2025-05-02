22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تعرّضت للنصب من قبل إحدى الشركات.. فنانة شهيرة تستغيث: "حسبي الله ونعم الوكيل" (صورة)
Lebanon 24
02-05-2025
|
23:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدت الفنانة
المصرية
مروة عبدالمنعم غضبها بعد تعرضها للنصب، من دون أن تكشف التفاصيل الكاملة الخاصة بالواقعة التي تعرضت لها.
Advertisement
وكتبت عبر حسابها على "
فيسبوك
" منشورا غاضبا، قالت فيه "حسبي الله في كل واحد عمل شركة وعمل نفسه مهندس وهو ولا شاف الكلية من أصله ولا دخلها".
وتابعت الفنانة المصرية استغاثتها قائلة "حسبي الله في كل واحد قبل على نفسه فلوس واحدة ست على أساس إنها لوحدها ومالهاش حد ومشتغلش بيها.. وقال يلا اغرف.. فنانة بقا ومعاها فلوس أكيد".
مروة عبد المنعم
لم تفصح عن اسم الشركة التي تعاملت معها، والموقف الذي تعرضت من خلاله إلى النصب، لكنها تابعت قائلة "بجد مفيش ضمير نهائي.. منهم لله اللي استحلوا ياخدوا شقايا.. وسابولي كل حاجة بايظة.. وعمالة أصلح وراهم.. منكم لله بجد وحسبي الله ونعم الوكيل".
الكلمات الغاضبة لمروة عبدالمنعم، تسببت في تلقيها عددا كبيرا من التعليقات، التي تطالبها بالإفصاح عن اسم الشركة التي تعرضت للنصب والخداع من خلالها، حتى لا يقع أحد آخر في هذا الموقف.
كما تلقت عروضا من قبل بعض الشركات كي يتم إصلاح الضرر الذي تعرضت إليه بسبب الشركة التي لم تفصح عن اسمها، حتى أن البعض عرض خدماته بالمجان، لكنها لم تعلق أو تتحدث عن الأمر.(العربية)
مواضيع ذات صلة
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
03/05/2025 09:47:31
03/05/2025 09:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
والدتها سورية.. حفيدة الممثل إبراهيم مرعشلي تُعلّق على أحداث طرطوس واللاذقية: حسبنا الله ونعم الوكيل (صورة)
Lebanon 24
والدتها سورية.. حفيدة الممثل إبراهيم مرعشلي تُعلّق على أحداث طرطوس واللاذقية: حسبنا الله ونعم الوكيل (صورة)
03/05/2025 09:47:31
03/05/2025 09:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تتعرض للنصب.. إليكم ما نشرته
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تتعرض للنصب.. إليكم ما نشرته
03/05/2025 09:47:31
03/05/2025 09:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت للخيانة... فنانة لبنانيّة: "الله ياخذ لي حقي منهم" (صورة)
Lebanon 24
تعرّضت للخيانة... فنانة لبنانيّة: "الله ياخذ لي حقي منهم" (صورة)
03/05/2025 09:47:31
03/05/2025 09:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كلمات تُدمي القلوب.. أول تعليق للفنانة كارول سماحة على خبر وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى (صورة)
Lebanon 24
كلمات تُدمي القلوب.. أول تعليق للفنانة كارول سماحة على خبر وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى (صورة)
02:36 | 2025-05-03
03/05/2025 02:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هما شقيقتان.. أنباء عن خلاف بين فنانتين عربيتين ما حقيقته؟ (فيديو)
Lebanon 24
هما شقيقتان.. أنباء عن خلاف بين فنانتين عربيتين ما حقيقته؟ (فيديو)
02:20 | 2025-05-03
03/05/2025 02:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بعد صراع مع المرض.. شاهدوا الظهور الأخير لوليد مصطفى برفقة زوجته كارول سماحة (فيديو)
Lebanon 24
توفي بعد صراع مع المرض.. شاهدوا الظهور الأخير لوليد مصطفى برفقة زوجته كارول سماحة (فيديو)
02:02 | 2025-05-03
03/05/2025 02:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا اعتذرت.. هل سيتراجع نقيب الفنانين السوريين عن قرار شطب سلاف فواخرجي؟ (فيديو)
Lebanon 24
إذا اعتذرت.. هل سيتراجع نقيب الفنانين السوريين عن قرار شطب سلاف فواخرجي؟ (فيديو)
01:13 | 2025-05-03
03/05/2025 01:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات صعبة.. فنانة تنهار باكية وتتحدث عن وضعها الصحي
Lebanon 24
لحظات صعبة.. فنانة تنهار باكية وتتحدث عن وضعها الصحي
23:00 | 2025-05-02
02/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إنفصاله عن ماريتا الحلاني... هذا أوّل ما نشره كميل أبي خليل (صورة)
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن ماريتا الحلاني... هذا أوّل ما نشره كميل أبي خليل (صورة)
06:27 | 2025-05-02
02/05/2025 06:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض
21:30 | 2025-05-02
02/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟
Lebanon 24
بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟
08:34 | 2025-05-02
02/05/2025 08:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء
Lebanon 24
بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء
09:32 | 2025-05-02
02/05/2025 09:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
14:10 | 2025-05-02
02/05/2025 02:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:36 | 2025-05-03
كلمات تُدمي القلوب.. أول تعليق للفنانة كارول سماحة على خبر وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى (صورة)
02:20 | 2025-05-03
هما شقيقتان.. أنباء عن خلاف بين فنانتين عربيتين ما حقيقته؟ (فيديو)
02:02 | 2025-05-03
توفي بعد صراع مع المرض.. شاهدوا الظهور الأخير لوليد مصطفى برفقة زوجته كارول سماحة (فيديو)
01:13 | 2025-05-03
إذا اعتذرت.. هل سيتراجع نقيب الفنانين السوريين عن قرار شطب سلاف فواخرجي؟ (فيديو)
23:00 | 2025-05-02
لحظات صعبة.. فنانة تنهار باكية وتتحدث عن وضعها الصحي
21:30 | 2025-05-02
خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض
فيديو
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
03/05/2025 09:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
03/05/2025 09:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
12:08 | 2025-04-30
03/05/2025 09:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24