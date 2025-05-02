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فنون ومشاهير

تعرّضت للنصب من قبل إحدى الشركات.. فنانة شهيرة تستغيث: "حسبي الله ونعم الوكيل" (صورة)

Lebanon 24
02-05-2025 | 23:48
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أبدت الفنانة المصرية مروة عبدالمنعم غضبها بعد تعرضها للنصب، من دون أن تكشف التفاصيل الكاملة الخاصة بالواقعة التي تعرضت لها. 
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وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" منشورا غاضبا، قالت فيه "حسبي الله في كل واحد عمل شركة وعمل نفسه مهندس وهو ولا شاف الكلية من أصله ولا دخلها".

وتابعت الفنانة المصرية استغاثتها قائلة "حسبي الله في كل واحد قبل على نفسه فلوس واحدة ست على أساس إنها لوحدها ومالهاش حد ومشتغلش بيها.. وقال يلا اغرف.. فنانة بقا ومعاها فلوس أكيد".
 
 
 
 
مروة عبد المنعم لم تفصح عن اسم الشركة التي تعاملت معها، والموقف الذي تعرضت من خلاله إلى النصب، لكنها تابعت قائلة "بجد مفيش ضمير نهائي.. منهم لله اللي استحلوا ياخدوا شقايا.. وسابولي كل حاجة بايظة.. وعمالة أصلح وراهم.. منكم لله بجد وحسبي الله ونعم الوكيل".

الكلمات الغاضبة لمروة عبدالمنعم، تسببت في تلقيها عددا كبيرا من التعليقات، التي تطالبها بالإفصاح عن اسم الشركة التي تعرضت للنصب والخداع من خلالها، حتى لا يقع أحد آخر في هذا الموقف.

كما تلقت عروضا من قبل بعض الشركات كي يتم إصلاح الضرر الذي تعرضت إليه بسبب الشركة التي لم تفصح عن اسمها، حتى أن البعض عرض خدماته بالمجان، لكنها لم تعلق أو تتحدث عن الأمر.(العربية)




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