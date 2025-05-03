إذا اعتذرت.. هل سيتراجع نقيب الفنانين السوريين عن قرار شطب سلاف فواخرجي؟ (فيديو)

قال نقيب الفنانين في مقابلة تلفزيونية انه في حال تراجعت الفنانة عن تصريحاتها المُثيرة للجدل بشأن الرئيس المخلوع واعتذرت من الشعب السوري وأبدت أسفها عما قالته، "فسيكون لنا رد فعل مختلف، فنحن لسنا جلادين".



وأضاف الناطور: "هي أساءت ووجدت ما تستحق وعندما تحسن فستلقى أيضا ما تستحق. وليس هناك أجمل من اعتذار الإنسان والاعراب عن ندمه".

وكانت أصدرت مؤخرا قرارًا بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها، وذلك بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها في الآونة الأخيرة. في هذه التصريحات، عبّرت فواخرجي عن دعمها العلني للرئيس السوري السابق بشار ، حيث اعتبرت أنه كان "صمام أمان" للبلاد طيلة فترة حكمه، مشيدة بأسلوب إدارته للبلاد رغم الظروف الصعبة التي مرت بها .