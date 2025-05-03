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فنون ومشاهير

إذا اعتذرت.. هل سيتراجع نقيب الفنانين السوريين عن قرار شطب سلاف فواخرجي؟ (فيديو)

Lebanon 24
03-05-2025 | 01:13
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قال نقيب الفنانين مازن الناطور في مقابلة تلفزيونية انه في حال تراجعت الفنانة سلاف فواخرجي عن تصريحاتها المُثيرة للجدل بشأن الرئيس المخلوع بشار الأسد واعتذرت من الشعب السوري وأبدت أسفها عما قالته، "فسيكون لنا رد فعل مختلف، فنحن لسنا جلادين".

وأضاف الناطور: "هي أساءت ووجدت ما تستحق وعندما تحسن فستلقى أيضا ما تستحق. وليس هناك أجمل من اعتذار الإنسان والاعراب عن ندمه". 
 
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وكانت نقابة الفنانين السوريين أصدرت مؤخرا قرارًا بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها، وذلك بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها في الآونة الأخيرة. في هذه التصريحات، عبّرت فواخرجي عن دعمها العلني للرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث اعتبرت أنه كان "صمام أمان" للبلاد طيلة فترة حكمه، مشيدة بأسلوب إدارته للبلاد رغم الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا.

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