كلمات تُدمي القلوب.. أول تعليق للفنانة كارول سماحة على خبر وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى (صورة)

**إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** 🙏
فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور وليد مصطفى، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحداً يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد.
حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا،…
— carole samaha (@CAROLE_SAMAHA) May 3, 2025
**إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** 🙏
فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور وليد مصطفى، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحداً يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد.
حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا،…