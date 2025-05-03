كلمات تُدمي القلوب.. أول تعليق للفنانة كارول سماحة على خبر وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى (صورة)

نعت الفنانة زوجها المنتج المصري الدكتور الذي توفي فجر اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 53 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.



وكتبت كارول عبر حسابها على "إكس" قائلة: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور وليد مصطفى، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحداً يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد. "



وتابعت كارول: "حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا، لكنّ روحَكَ ستبقى تُلهمني وتظلُّ حاضرةً في كلِّ خطوةٍ أخطوها. لن أنسى وصيتَكَ التي شددت عليها، ستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي، وقوةً في روحي... إلى أن نلتقيَ مرةً أخرى حيث لا وجع ولا فراق".





**إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** 🙏

فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور وليد مصطفى، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحداً يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد.

حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا،… — (@CAROLE_SAMAHA) May 3, 2025 Advertisement