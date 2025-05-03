ابنة عاصي الحلاني الصُغرى توثق لحظات رومانسية مع خطيبها (صور)

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وظهر في إحدى الصور خطيبها الشاب داخل سيارته، كما نشرت صورة لورود حمراء. نشرت الشيف ابنة الفنان صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق " ".وظهر في إحدى الصور خطيبها الشاب داخل سيارته، كما نشرت صورة لورود حمراء.

ودانا هي الإبنة الصغرى للفنان وأعلنت قبل نحو عام عن خطوبتها من سعد.



يُذكر ان ضجت في الأيام القليلة الماضية بخبر انفصال شقيقتها الفنانة عن زوجها المنتج خليل، وسط تكتم الطرفين.