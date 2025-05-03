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فنون ومشاهير

ابنة عاصي الحلاني الصُغرى توثق لحظات رومانسية مع خطيبها (صور)

Lebanon 24
03-05-2025 | 03:52
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نشرت الشيف دانا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".
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وظهر في إحدى الصور خطيبها الشاب آلان سعد داخل سيارته، كما نشرت صورة لورود حمراء.
 
 
 
 
ودانا هي الإبنة الصغرى للفنان عاصي الحلاني وأعلنت قبل نحو عام عن خطوبتها من سعد.

يُذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي ضجت في الأيام القليلة الماضية بخبر انفصال شقيقتها الفنانة ماريتا الحلاني عن زوجها المنتج كميل ابي خليل، وسط تكتم الطرفين.

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