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فنون ومشاهير
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
Lebanon 24
03-05-2025
|
04:53
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احتفلت الفنانة
المصرية
أمل رزق بعقد قران ابنتها "هيا" ابنة المنتج الراحل
إسماعيل
كتكت، الى المهندس آدم مصطفى العربي، في جو اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.
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وعقد القران الشيخ مصطفى حسني، كما حضر المنشد مصطفى عاطف والذي أدي بعض الأنشودات، وحضر عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة أمل رزق والعروسين، منهم هانى رمزى ومايان السيد، عبير منير،
إيناس
عز الدين
،
جمال عبد الناصر
،
محمد عبد
الحافظ.
وانهمرت دموع أمل رزق لحظة عقد قران ابنتها، فرحاً بزواج أولى بناتها.
وهيا
إسماعيل كتكت، هي ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، شاركت بالتصوير في أكثر من عمل فني، منها، مسلسل "عائلة الحاج نعمان" في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل "نسر الصعيد"، ومسلسل "يلا نسوق"، كما شاركت مع النجمة
منى زكي
في مسلسلي "لعبة
نيوتن
" و"تحت الوصاية".
يذكر أن أخر أعمال هيا إسماعيل كتكت التي قامت بتصويرها هو مسلسل "ظلم المصطبة" الذي عرض في شهر
رمضان
الماضي، وهو من بطولة
إياد
نصار،
ريهام عبد الغفور
،
فتحي عبد الوهاب
، بسمة، أحمد عزمي،
محمد على
رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفيّ الشرف
دياب
وأحمد فهيم.(لها)
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