Advertisement

فنون ومشاهير

بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)

Lebanon 24
03-05-2025 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1355195-638818703960696244.jpg
Doc-P-1355195-638818703960696244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت الفنانة المصرية أمل رزق بعقد قران ابنتها "هيا" ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت، الى المهندس آدم مصطفى العربي، في جو اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.
Advertisement

وعقد القران الشيخ مصطفى حسني، كما حضر المنشد مصطفى عاطف والذي أدي بعض الأنشودات، وحضر عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة أمل رزق والعروسين، منهم هانى رمزى ومايان السيد، عبير منير، إيناس عز الدين، جمال عبد الناصر، محمد عبد الحافظ.

وانهمرت دموع أمل رزق لحظة عقد قران ابنتها، فرحاً بزواج أولى بناتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وهيا إسماعيل كتكت، هي ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، شاركت بالتصوير في أكثر من عمل فني، منها، مسلسل "عائلة الحاج نعمان" في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل "نسر الصعيد"، ومسلسل "يلا نسوق"، كما شاركت مع النجمة منى زكي في مسلسلي "لعبة نيوتن" و"تحت الوصاية".
يذكر أن أخر أعمال هيا إسماعيل كتكت التي قامت بتصويرها هو مسلسل "ظلم المصطبة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفيّ الشرف دياب وأحمد فهيم.(لها)

مواضيع ذات صلة
دموع ورقص ومفاجآت... فنانة شهيرة تحتفل بزفافها من منتج بأجواء حالمة (فيديو)
lebanon 24
03/05/2025 14:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ستكون عروس 2025.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها الليلة (صور)
lebanon 24
03/05/2025 14:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ابن شقيق فنانة شهيرة يحتفل بزفاف والدته.. وينشر صورا من الحفل
lebanon 24
03/05/2025 14:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
استقبلتها بالدموع.. مفاجأة من فنان لبناني تشعل حفل زفاف نارين بيوتي (فيديو)
lebanon 24
03/05/2025 14:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:32 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:10 | 2025-05-03
06:02 | 2025-05-03
05:32 | 2025-05-03
04:43 | 2025-05-03
04:29 | 2025-05-03
04:00 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24