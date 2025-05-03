بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)

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وعقد القران الشيخ مصطفى حسني، كما حضر المنشد مصطفى عاطف والذي أدي بعض الأنشودات، وحضر عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة أمل رزق والعروسين، منهم هانى رمزى ومايان السيد، عبير منير، ، ، الحافظ.



وانهمرت دموع أمل رزق لحظة عقد قران ابنتها، فرحاً بزواج أولى بناتها. احتفلت الفنانة أمل رزق بعقد قران ابنتها "هيا" ابنة المنتج الراحل كتكت، الى المهندس آدم مصطفى العربي، في جو اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.وعقد القران الشيخ مصطفى حسني، كما حضر المنشد مصطفى عاطف والذي أدي بعض الأنشودات، وحضر عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة أمل رزق والعروسين، منهم هانى رمزى ومايان السيد، عبير منير، ، ، الحافظ.وانهمرت دموع أمل رزق لحظة عقد قران ابنتها، فرحاً بزواج أولى بناتها.

وهيا إسماعيل كتكت، هي ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، شاركت بالتصوير في أكثر من عمل فني، منها، مسلسل "عائلة الحاج نعمان" في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل "نسر الصعيد"، ومسلسل "يلا نسوق"، كما شاركت مع النجمة في مسلسلي "لعبة " و"تحت الوصاية".

يذكر أن أخر أعمال هيا إسماعيل كتكت التي قامت بتصويرها هو مسلسل "ظلم المصطبة" الذي عرض في شهر الماضي، وهو من بطولة نصار، ، ، بسمة، أحمد عزمي، رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفيّ الشرف وأحمد فهيم.(لها)