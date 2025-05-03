من جديد... سعد لمجرد أمام القضاء في هذا الموعد!

يستعدّ الفنان للوقوف مجدداً أمام محكمة جنايات كريتاي في العاصمة ، في إطار على قضيته المعروفة التي تعود وقائعها إلى سنة 2016.

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وبحسب تقارير إعلامية، فإن محاكمة سعد لمجرد تبدأ في الفترة من 2 وحتى 6 حزيران المقبل، لإعادة النظر في تهم الاعتداء التي أُدين فيها سابقاً.

ويأتي ذلك بعدما أُدين الفنان المغربي في شباط 2023 بتهمة التعدي على المواطنة الفرنسية ، وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، إلا أنّه غادر السجن بعد نحو شهر، في حُكم مخفف مؤقتاً وفقاً لإجراءات قانونية تسمح بذلك. (الامارات 24)