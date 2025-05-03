Advertisement

فنون ومشاهير

من جديد... سعد لمجرد أمام القضاء في هذا الموعد!

Lebanon 24
03-05-2025 | 05:32
A-
A+
Doc-P-1355210-638818724533062252.png
Doc-P-1355210-638818724533062252.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعدّ الفنان المغربي سعد لمجرد للوقوف مجدداً أمام محكمة جنايات كريتاي الفرنسية في العاصمة باريس، في إطار الاستئناف على قضيته المعروفة التي تعود وقائعها إلى سنة 2016. 
Advertisement

وبحسب تقارير إعلامية، فإن محاكمة سعد لمجرد تبدأ في الفترة من 2 وحتى 6 حزيران المقبل، لإعادة النظر في تهم الاعتداء التي أُدين فيها سابقاً.
 
 
ويأتي ذلك بعدما أُدين الفنان المغربي في شباط 2023 بتهمة التعدي على المواطنة الفرنسية لورا بريول، وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، إلا أنّه غادر السجن بعد نحو شهر، في حُكم مخفف مؤقتاً وفقاً لإجراءات قانونية تسمح بذلك. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
عون أمام وفد من نقابة الصيادلة: القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في كافّة القطاعات
lebanon 24
03/05/2025 14:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تنظيم القضاء العدلي امام الحكومة غدا :"إنهاء الانتداب"
lebanon 24
03/05/2025 14:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: إسرائيل ستحاسب أمام القضاء الدولي على جرائمها عاجلا أو آجلا
lebanon 24
03/05/2025 14:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كاليفورنيا تطعن أمام القضاء في رسوم ترامب الجمركية
lebanon 24
03/05/2025 14:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:10 | 2025-05-03
06:02 | 2025-05-03
04:53 | 2025-05-03
04:43 | 2025-05-03
04:29 | 2025-05-03
04:00 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24