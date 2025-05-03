بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ

جنازة وليد مصطفى زوج #كارول_سماحة بحضور إلهام شاهين ويسرا ومنة شلبي ودينا فؤاد ولميس الحديدي وهالة سرحان وغيرهم pic.twitter.com/T5iUMBRtMc
— ET بالعربي (@ETbilArabi) May 3, 2025
جنازة وليد مصطفى زوج #كارول_سماحة بحضور إلهام شاهين ويسرا ومنة شلبي ودينا فؤاد ولميس الحديدي وهالة سرحان وغيرهم pic.twitter.com/T5iUMBRtMc
المرض خطف حب عمرها.. انهيار كارول سماحة أثناء وداع زوجها وليد مصطفى #تليجراف_مصر pic.twitter.com/TBlcY8qD0d
— Egypt Telegraph - تليجراف مصر (@EgyptTelegraph) May 3, 2025
المرض خطف حب عمرها.. انهيار كارول سماحة أثناء وداع زوجها وليد مصطفى #تليجراف_مصر pic.twitter.com/TBlcY8qD0d