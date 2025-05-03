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فنون ومشاهير

بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ

Lebanon 24
03-05-2025 | 07:40
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ودّعت الفنانة كارول سماحة، زوجها المنتج وليد مصطفى، بعد تشييعه في مسجد الشرطة في الشيخ زايد في القاهرة.
 
 
وبدت سماحة في حالة من الانهيار لحظة وصول جثمان زوجها إلى المسجد.
 
 
وشارك في التشييع عددٌ كبير من أهل الفن، كإلهام شاهين ويسرا ومنة شلبي ودينا فؤاد ولميس الحديدي وهالة سرحان، والمنتج محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج محمد سامي، الكاتب والسيناريست مدحت العدل، وغيرهم من الذين قدّموا التعازي لكارول ولعائلة الراحل.
 
 
 
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