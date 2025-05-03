بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ

ودّعت الفنانة ، زوجها المنتج ، بعد تشييعه في في الشيخ في .

وبدت في حالة من الانهيار لحظة وصول جثمان زوجها إلى .



وشارك في التشييع عددٌ كبير من أهل الفن، كإلهام ويسرا ومنة شلبي ودينا ولميس الحديدي وهالة ، والمنتج محمد الشركة ، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج ، الكاتب والسيناريست ، وغيرهم من الذين قدّموا التعازي لكارول ولعائلة الراحل.

جنازة وليد مصطفى زوج #كارول_سماحة بحضور ويسرا ومنة شلبي ودينا فؤاد ولميس الحديدي وهالة سرحان وغيرهم pic.twitter.com/T5iUMBRtMc — ET بالعربي (@ETbilArabi) May 3, 2025 Advertisement