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فنون ومشاهير

المرض عطّل مسيرته... فنان يخسر معركته مع السرطان

Lebanon 24
03-05-2025 | 08:41
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غيّب الموت الفنان الكويتي رامي العبدالله عن عمر ناهز 52 عاماً، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، ما عطّل مسيرته الفنية لسنوات.
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وتداولت وسائل إعلام محلية نبأ وفاة رامي العبدالله، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بموعد التشييع. (الامارات 24)
 
 
 
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