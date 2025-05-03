المرض عطّل مسيرته... فنان يخسر معركته مع السرطان

غيّب الموت الفنان رامي العبدالله عن عمر ناهز 52 عاماً، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، ما عطّل مسيرته الفنية لسنوات.

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وتداولت وسائل إعلام محلية نبأ وفاة رامي العبدالله، من دون تفاصيل إضافية تتعلق بموعد التشييع. (الامارات 24)