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فنون ومشاهير

آخرها طلاقها من زوجها فادي الهاشم... كيف تُواجه نانسي عجرم الشائعات؟

Lebanon 24
03-05-2025 | 09:06
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يبدو أن الفنانة نانسي عجرم قررت هذا العام أن ترد بشكل عملي على كل الشائعات والأزمات التي تستهدف حياتها الخاصة والمهنية، من خلال تكثيف العمل والانخراط في أنشطة فنية مكثفة.
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وأحيت نانسي حفلا مميزا بمصر مؤخرا، كما تستعد لإطلاق أعمال جديدة، ووافقت على تقديم عدة حفلات مميزة حول العالم ليصبح موسما الصيف والخريف لهذا العام من أكثر المواسم ازدحاما بجدول أعمالها. 

كما تستعد عجرم لطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع الشاعر الغنائي تامر حسين الذي نشر عبر حسابه في موقع "انستغرام" صورة تجمعه بنانسي داخل الاستوديو، معلقاً: "مع صديقتي الفنانة نانسي عجرم انتظروا مفاجأة جديدة بموسم صيف 2025، مع أصدقائي محمد يحيي، وطارق مدكور".

وتحيي نانسي حفلا غنائيا في هولندا في 11 أيار، ومن ثم تتجه إلى قطر في 22 أيار لتحيي حفلا هناك.

ويشمل جدول نشاطها الفني في الفترة المقبلة إقامة عدد من الحفلات في لبنان ولندن وإندونيسيا، فضلا عن حفل مرتقب 22 حزيران في المغرب ضمن فعاليات مهرجان "موازين". 

وتتعرض نانسي لشائعات عديدة تستهدف بين الحين والآخر حياتها الشخصية، أبرزها الادعاء بطلاقها من زوجها الطبيب فادي الهاشم، فضلا عن وفاتها وأسرتها في حادث سير. (ارم نيوز)
 
 
 
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