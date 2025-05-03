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فنون ومشاهير
قضية إيناس النجار إلى الواجهة من جديد.. وتهديد بفضح الأسماء
Lebanon 24
03-05-2025
|
12:00
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اتهمت شقيقة الفنانة
إيناس النجار
، أطباء بالتسبب في وفاتها نتيجة "خطأ طبي"، مشيرة إلى أن شقيقتها تلقت علاجًا خاطئًا.
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وقالت شقيقة
النجار
عبر حسابها على
فيسبوك
، إن
إيناس
حصلت على مسكنات من طبيب وصفته بـ"الفاشل"، وأن طبيبًا آخر أدخلها إلى غرفة الرعاية دون اتخاذ الإجراءات المناسبة، مضيفة: "سأعلن اسمه قريبًا لأنه أذاها".
وأكدت أن الأسرة ستسعى لمحاسبة المتسببين في الوفاة، مشيرة إلى أن الراحلة كانت تعاني قبل وفاتها نتيجة الإهمال.
المصدر: العين
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