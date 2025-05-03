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فنون ومشاهير

قضية إيناس النجار إلى الواجهة من جديد.. وتهديد بفضح الأسماء

Lebanon 24
03-05-2025 | 12:00
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اتهمت شقيقة الفنانة إيناس النجار، أطباء بالتسبب في وفاتها نتيجة "خطأ طبي"، مشيرة إلى أن شقيقتها تلقت علاجًا خاطئًا.
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وقالت شقيقة النجار عبر حسابها على فيسبوك، إن إيناس حصلت على مسكنات من طبيب وصفته بـ"الفاشل"، وأن طبيبًا آخر أدخلها إلى غرفة الرعاية دون اتخاذ الإجراءات المناسبة، مضيفة: "سأعلن اسمه قريبًا لأنه أذاها".
وأكدت أن الأسرة ستسعى لمحاسبة المتسببين في الوفاة، مشيرة إلى أن الراحلة كانت تعاني قبل وفاتها نتيجة الإهمال. 
إيناس النجار

المصدر: العين
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