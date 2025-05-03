قضية إيناس النجار إلى الواجهة من جديد.. وتهديد بفضح الأسماء

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اتهمت شقيقة الفنانة ، أطباء بالتسبب في وفاتها نتيجة "خطأ طبي"، مشيرة إلى أن شقيقتها تلقت علاجًا خاطئًا.وقالت شقيقة عبر حسابها على ، إن حصلت على مسكنات من طبيب وصفته بـ"الفاشل"، وأن طبيبًا آخر أدخلها إلى غرفة الرعاية دون اتخاذ الإجراءات المناسبة، مضيفة: "سأعلن اسمه قريبًا لأنه أذاها".