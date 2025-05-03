لم يصمد أمام مرضه.. ممثل شاب في ذمة الله

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توفي نجم كيرك ميداس، المعروف بظهوره في مسلسل "فلوريباما شور" المشتق عن مسلسل "جيرسي شور "، عن عمر يناهز 33 عامًا بعد قضاء أسبوعين في وحدة العناية المركزة.وقال والد ميداس لموقع TMZ يوم الجمعة إن ابنه توفي إثر مضاعفات ناجمة عن فشل الكبد.