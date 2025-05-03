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فنون ومشاهير

لم يصمد أمام مرضه.. ممثل شاب في ذمة الله

Lebanon 24
03-05-2025 | 14:47
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توفي نجم تلفزيون الواقع كيرك ميداس، المعروف بظهوره في مسلسل "فلوريباما شور" المشتق عن مسلسل "جيرسي شور "، عن عمر يناهز 33 عامًا بعد قضاء أسبوعين في وحدة العناية المركزة.
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وقال والد ميداس لموقع TMZ يوم الجمعة إن ابنه توفي إثر مضاعفات ناجمة عن فشل الكبد.

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