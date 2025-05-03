22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
لم يصمد أمام مرضه.. ممثل شاب في ذمة الله
Lebanon 24
03-05-2025
|
14:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي نجم
تلفزيون الواقع
كيرك ميداس، المعروف بظهوره في مسلسل "فلوريباما شور" المشتق عن مسلسل "جيرسي شور "، عن عمر يناهز 33 عامًا بعد قضاء أسبوعين في وحدة العناية المركزة.
Advertisement
وقال والد ميداس لموقع TMZ يوم الجمعة إن ابنه توفي إثر مضاعفات ناجمة عن فشل الكبد.
مواضيع ذات صلة
لم يحتمل جسده المرض.. لاعب في ذمة الله!
Lebanon 24
لم يحتمل جسده المرض.. لاعب في ذمة الله!
04/05/2025 10:34:33
04/05/2025 10:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عن 54 عامًا.. ممثل في ذمة الله
Lebanon 24
عن 54 عامًا.. ممثل في ذمة الله
04/05/2025 10:34:33
04/05/2025 10:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثل اللبناني أنطوان كرباج في ذمة الله
Lebanon 24
الممثل اللبناني أنطوان كرباج في ذمة الله
04/05/2025 10:34:33
04/05/2025 10:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة فنيّة طويلة... ممثل في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة فنيّة طويلة... ممثل في ذمة الله (صورة)
04/05/2025 10:34:33
04/05/2025 10:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما سبب وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟ تفاصيل تكشف
Lebanon 24
ما سبب وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟ تفاصيل تكشف
03:11 | 2025-05-04
04/05/2025 03:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. لحظة عفوية تجمع الملك عبد الله الثاني بحفيدته
Lebanon 24
بالصورة.. لحظة عفوية تجمع الملك عبد الله الثاني بحفيدته
23:00 | 2025-05-03
03/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت غيّبه.. وفاة المخرج المسرحي اللبناني - الفرنسي بيار عودة
Lebanon 24
الموت غيّبه.. وفاة المخرج المسرحي اللبناني - الفرنسي بيار عودة
16:44 | 2025-05-03
03/05/2025 04:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قضية إيناس النجار إلى الواجهة من جديد.. وتهديد بفضح الأسماء
Lebanon 24
قضية إيناس النجار إلى الواجهة من جديد.. وتهديد بفضح الأسماء
12:00 | 2025-05-03
03/05/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنضم إلى الـ"ال بي سي"... أصبحت مُذيعة في البرنامج الصباحيّ (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنضم إلى الـ"ال بي سي"... أصبحت مُذيعة في البرنامج الصباحيّ (فيديو)
10:37 | 2025-05-03
03/05/2025 10:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
04:29 | 2025-05-03
03/05/2025 04:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنضم إلى الـ"ال بي سي"... أصبحت مُذيعة في البرنامج الصباحيّ (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنضم إلى الـ"ال بي سي"... أصبحت مُذيعة في البرنامج الصباحيّ (فيديو)
10:37 | 2025-05-03
03/05/2025 10:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
Lebanon 24
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
04:53 | 2025-05-03
03/05/2025 04:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. ميريام فارس تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. ميريام فارس تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)
09:30 | 2025-05-03
03/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ
Lebanon 24
بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ
07:40 | 2025-05-03
03/05/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:11 | 2025-05-04
ما سبب وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟ تفاصيل تكشف
23:00 | 2025-05-03
بالصورة.. لحظة عفوية تجمع الملك عبد الله الثاني بحفيدته
16:44 | 2025-05-03
الموت غيّبه.. وفاة المخرج المسرحي اللبناني - الفرنسي بيار عودة
12:00 | 2025-05-03
قضية إيناس النجار إلى الواجهة من جديد.. وتهديد بفضح الأسماء
10:37 | 2025-05-03
ممثلة لبنانيّة تنضم إلى الـ"ال بي سي"... أصبحت مُذيعة في البرنامج الصباحيّ (فيديو)
09:32 | 2025-05-03
"خفت اخسرو"... شاهدوا ما قالته كارول سماحة عن زوجها خلال فترة مرضه (فيديو)
فيديو
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
04/05/2025 10:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
04/05/2025 10:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
04/05/2025 10:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24