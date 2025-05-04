ما سبب وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟ تفاصيل تكشف

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أثار خبر وفاة المنتج المصري الدكتور ، زوج الفنانة ، صباح السبت، حالة من الحزن والتساؤلات عبر ، خصوصًا بعد تداول معلومات عن معاناته مع المرض لسنوات طويلة.ووفقًا لوسائل إعلام ، فإن الراحل كان يعاني في أيامه الأخيرة من أزمة صحية حادّة في الكلى، تفاقمت بعد فشل عملية جراحية خضع لها في ، ما دفعه إلى استكمال علاجه في مصر إلى جانب زوجته وابنتهما وعائلته.وتعود بداية الأزمة الصحية للمنتج الراحل إلى عام 2018، حيث عاش منذ ذلك الحين سلسلة من التحديات الطبية امتدت لنحو ثمانية أعوام، شهد خلالها مضاعفات خطيرة أدت إلى خضوعه لعمليات جراحية متكررة ومكوثه في المستشفى لفترات طويلة لتلقي العلاج اللازم.كارول ، المعروفة بخصوصيتها، اختارت الصمت حول تفاصيل مرض زوجها، وحرصت على عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية بشأن وضعه الصحي. غير أن اهتمامها الواضح بزوجها تجلّى في مقطع مصوّر نشرته عبر "إنستغرام"، ظهرت فيه إلى جانبه، معلقة: "مين بالدنيا بيحبك قدّي؟".وفي إطلالتها الأخيرة في كانون الثاني الماضي عبر "عندي سؤال" مع الإعلامي ، تحدثت كارول سماحة بحذر عن المرحلة الصعبة التي مرت بها العائلة، مشيرة إلى أن زوجها دخل في حالة حرجة عام 2018 استمرت لأربعة أشهر، ما دفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتكريس وقتها لعائلتها على حساب نشاطها الإعلامي والفني في تلك الفترة. (ارم نيوز)