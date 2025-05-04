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فنون ومشاهير

"وداعاً يا أغلي إنسان بحياتي".. كارول سماحة تكشف موعد ومكان عزاء زوجها

Lebanon 24
04-05-2025 | 04:33
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كشفت الفنانة كارول سماحة عن موعد ومكان عزاء زوجها المنتج الراحل وليد مصطفى، الذي وافته المنية صباح أمس السبت بعد صراع طويل مع المرض.
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وكتبت كارول سماحة عبر خاصية "الاستوري" التابع لحسابها الرسمي على "إنستغرام" منشور جاء كالتالي: "وداعاً يا أغلي إنسان بحياتي.. العزاء يوم الاثنين 5-5-2025 - بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة الشيخ زايد..أرجو من كل من عرف زوجي د. وليد مصطفى أن يذكر بدعوة طيبة".
 
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