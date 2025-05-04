تفاصيل جديدة عن قضية الاغتصاب التي يواجهها سعد لمجرد... هذا ما سيجري

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وحددت في كريتاي تاريخ الجلسات المقبلة بين الثاني والسادس من حزيران المقبل.وكان المحامي الفرنسي قد كشف في عام 2023 حين إخلاء سبيل موكله النجم أن "سعد لمجرد أُُطلق سراحه من دون قيد أو كفالة مالية، ولن يعود إلى السجن لإكمال فترة محكوميته".وأضاف: "القضية مستمرة، ولكن لمجرد بات خارج القضبان في ، ويمكنه السفر بشرط أن يكون مقر سكنه في فرنسا في حال استدعاه الفرنسي لسماع أقواله".ويواجه المغني البالغ 40 عاماً، اتهاماً باغتصاب الشابة في أحد فنادق جادة "الشنازيليزيه" في تشرين الأول 2016، وهو تحت تأثير ومخدر الكوكايين.