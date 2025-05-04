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فنون ومشاهير

الفنان صبري عبد المنعم يدخل العناية المركزة

Lebanon 24
04-05-2025 | 14:04
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تعرض الفنان المصري صبري عبد المنعم لأزمة صحية شديدة، تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، والتي يرقد بها حالياً وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي المعالج له.
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فقد كشفت الفنانة مريم عبد المنعم ابنة الفنان في تصريحات خاصة لـ "العربية/الحدث.نت"، أن حالة والدها استقرت بعض الشيء بعد نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم.
وأضافت أن والدها تعرض لحالات إغماء متكررة، ولم يعلم الأطباء السبب في ذلك، حتى ذهب إلى طبيب قلب شهير، والذي أكد له أنه لا يعاني من أية أمراض بالقلب، لكنه طلب منه إجراء بعض التحاليل الطبية الهامة، وهذا ما كشف وجود نقص شديد في بعض مركبات الدم، مثل البوتاسيوم والماغنسيوم، ما تسبب في حالات الإغماء المتكررة التي كان يتعرض لها.

وتابعت أنه فور تلقي العلاج بالمستشفى، شهدت حالة والدها تحسنا ملحوظا، حيث إنه بات يعي كل ما يحدث حوله، ويتحدث بشكل طبيعي، إلا أنه أثناء وجوده بغرفة العناية المركزة، لم يستطع أحد زيارته، والتي من المفترض أن يغادرها خلال ساعات قليلة.
وفي وقت سابق، أعلن الفنان صبري عبد المنعم إصابته بمرض السرطان وتعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقال الفنان إنه تعرض لمشكلات صحية كثيرة، وأردف: "بحمد الله مرت على خير، وأنا الآن بصحة جيدة، وخلال الخمس سنوات الأخيرة تعرضت لمرض السرطان، وربنا كرمني آخر كرم".
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