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فنون ومشاهير

سحب الثقة من نقيب الفنانيين مازن الناطور

Lebanon 24
04-05-2025 | 16:00
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سحب مجلس نقابة الفنانين السوريين، الأحد، الثقة من نقيب الفنانين مازن الناطور وذلك بسبب "تفرده بالقرار ومخالفة قانون النقابة".
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وفي صورة لبيان منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء: "سحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيبا وذلك استنادا إلى المادة 33 الفقرة 3 من القانون 40 لعام 2019".
وأضاف البيان أن سحب الثقة جاء بسبب الاستئثار بالقرار وتهميش أعضاء المجلس المركزي ومخالفة القانون الناظم لعمل النقابة.

ووقع على هذا البيان نائب النقيب الفنان نور مهنا.

وأثار الناطور خلال الفترة الماضية الجدل بسبب بعض القرارات التي أصدرها وكان منها فصل الفنانة سلاف فواخرجي من النقابة على خلفية تصريحاتها السياسية، بالإضافة إلى منح عضوية الشرف للفنان اللبناني فضل شاكر.
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