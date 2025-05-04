سحب الثقة من نقيب الفنانيين مازن الناطور

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وفي صورة لبيان منتشر على ، جاء: "سحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيبا وذلك استنادا إلى المادة 33 الفقرة 3 من القانون 40 لعام 2019". سحب مجلس ، الأحد، الثقة من نقيب الفنانين وذلك بسبب "تفرده بالقرار ومخالفة قانون النقابة".وفي صورة لبيان منتشر على ، جاء: "سحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيبا وذلك استنادا إلى المادة 33 الفقرة 3 من القانون 40 لعام 2019".

وأضاف البيان أن سحب الثقة جاء بسبب الاستئثار بالقرار وتهميش أعضاء ومخالفة القانون الناظم لعمل النقابة.



ووقع على هذا البيان نائب النقيب الفنان .



وأثار الناطور خلال الفترة الماضية الجدل بسبب بعض القرارات التي أصدرها وكان منها فصل الفنانة من النقابة على خلفية تصريحاتها السياسية، بالإضافة إلى منح عضوية الشرف للفنان اللبناني .