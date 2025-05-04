سحب الثقة من نقيب الفنانيين مازن الناطور.. والنقابة ترد

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وفي صورة لبيان منتشر على ، جاء: "سحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيبا وذلك استنادا إلى المادة 33 الفقرة 3 من القانون 40 لعام 2019". سحب مجلس ، الأحد، الثقة من نقيب الفنانين وذلك بسبب "تفرده بالقرار ومخالفة قانون النقابة".وفي صورة لبيان منتشر على ، جاء: "سحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيبا وذلك استنادا إلى المادة 33 الفقرة 3 من القانون 40 لعام 2019".

وأضاف البيان أن سحب الثقة جاء بسبب الاستئثار بالقرار وتهميش أعضاء ومخالفة القانون الناظم لعمل النقابة.



ووقع على هذا البيان نائب النقيب الفنان .

ولاحقا، أصدرت نقابة الفنانين السوريين بيانا رسميا، أكدت فيه أن ما يتم تداوله حول "سحب الثقة" من النقيب مازن الناطور لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويُعد باطلًا لمخالفته أحكام القانون رقم 40 لعام 2019 والنظام الداخلي للنقابة.

وأوضح البيان الموقّع من نقيب الفنانين مازن الناطور، أن القرار رقم (171/ن) الصادر بتاريخ 2025/5/4، الذي يتضمن سحب الثقة منه، صدر عن جهة غير مخولة قانونًا باتخاذ هذا النوع من القرارات، ولا يُعتد به.



كما أضاف أن الاجتماع الذي تم فيه إصدار القرار لا يملك أي صفة رسمية أو صلاحية قانونية، حيث خالف أحكام المادة 15 من القانون والنظام المالي للنقابة، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المخولة قانونًا باتخاذ قرارات تتعلق بالتكليف أو سحب الثقة هي .



سحب الثقة

إلى ذلك شدد البيان على أن جميع القرارات التي صدرت عن النقيب الناطور لا تزال سارية ونافذة، وأن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تجاوز للنظام أو محاولة المساس بشرعيتها.