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فنون ومشاهير

بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)

Lebanon 24
04-05-2025 | 23:23
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بعد الكشف مؤخرا عن طلاقها، قامت ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة الفنان عاصي الحلاني، كوليت الحلاني بدعم ابنتها ماريتا.
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ونشرت كوليت فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام فيديو لابنتها ماريتا وهي تغني وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "أحبك كثيراً، واصلي التألق يا نجمتي الصغيرة"، وذلك في أول تعليق لكوليت على خبر الطلاق. 
 
 
 
 
وكان خبر طلاق ماريتا الحلاني من زوجها المنتج الموسيقي كميل ابي خليل تصجر "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد زواج ساتمر لأقل من عامين.


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