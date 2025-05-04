بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)

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ونشرت كوليت فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق فيديو لابنتها ماريتا وهي تغني وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "أحبك كثيراً، واصلي التألق يا نجمتي الصغيرة"، وذلك في أول تعليق لكوليت على خبر الطلاق. بعد الكشف مؤخرا عن طلاقها، قامت السابقة وزوجة الفنان ، بدعم ابنتها ماريتا.ونشرت كوليت فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق فيديو لابنتها ماريتا وهي تغني وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "أحبك كثيراً، واصلي التألق يا نجمتي الصغيرة"، وذلك في أول تعليق لكوليت على خبر الطلاق.

وكان خبر طلاق من زوجها المنتج الموسيقي خليل تصجر " " على ، وذلك بعد زواج ساتمر لأقل من عامين.



