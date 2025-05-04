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فنون ومشاهير
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
Lebanon 24
04-05-2025
|
23:23
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بعد الكشف مؤخرا عن طلاقها، قامت
ملكة جمال لبنان
السابقة وزوجة الفنان
عاصي الحلاني
،
كوليت الحلاني
بدعم ابنتها ماريتا.
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ونشرت كوليت فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
فيديو لابنتها ماريتا وهي تغني وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "أحبك كثيراً، واصلي التألق يا نجمتي الصغيرة"، وذلك في أول تعليق لكوليت على خبر الطلاق.
وكان خبر طلاق
ماريتا الحلاني
من زوجها المنتج الموسيقي
كميل ابي
خليل تصجر "
الترند
" على
مواقع التواصل الاجتماعي
، وذلك بعد زواج ساتمر لأقل من عامين.
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