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فنون ومشاهير

سيبلغ عامه الـ 85.. هكذا سيحتفل عادل إمام بعيد ميلاده

Lebanon 24
05-05-2025 | 00:15
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يحتفل النجم المصري الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الخامس والثمانين، في أجواء خاصة ومحدودة تجمعه بالمقرّبين منه، ليواصل بذلك تقليده السنوي في الاحتفال بهذه المناسبة.
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ويوافق يوم ميلاد "الزعيم" في 17 أيار الجاري، حيث وُلد عام 1940، ويُكمل هذا العام عامه الخامس والثمانين، وقد بدأت عائلة الفنان بالفعل التحضيرات للحفل، الذي من المتوقع أن يقتصر حضوره على عدد محدود من الأصدقاء القدامى وأفراد العائلة، في مقدمتهم الفنانتان لبلبة ويسرا.

وتحرص عائلة عادل إمام على خصوصية هذه المناسبة، إذ تُمنع تغطية الحفل إعلاميًا أو تداول الصور والمقاطع المصورة، التزامًا برغبة الفنان في الابتعاد عن الأضواء خلال هذه المرحلة من حياته.

 وكان المخرج رامي إمام، نجل الفنان، قد صرح في وقت سابق بأن والده يفضّل في الوقت الحالي حياة الهدوء والاستقرار، ويقضي معظم أوقاته في محيط العائلة، مستمتعًا بصحبة أبنائه وأحفاده، ومتابعًا للأخبار اليومية باهتمام.

وعن إمكانية عودة عادل إمام إلى التمثيل، أوضح رامي أن والده قدم مشوارًا فنيًا استثنائيًا، ولا يزال في انتظار النص المناسب الذي قد يدفعه للعودة مجددًا إلى الشاشة.(إرم نيوز)
 
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