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فنون ومشاهير

تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2025 | 01:36
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قامت الفنانة الأردنية صفاء سلطان بالرد على الجدل بشأن صديقتها الفنانة السورية ديمة بياعة، بسبب ظهورها في مقطع فيديو سبب انتقادات واسعة عبر منصة "تيك توك".
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وفي مقابلة تلفزيونية، قالت صفاء سلطان إنها لم تشاهد الفيديو الذي ظهرت فيه بياعة مع مجموعة من الشباب، من بينهم شاعر معروف بكلماته غير اللائقة، إلا أنها سمعت بالجدل الدائر على السوشيال ميديا.

واعتذرت صفاء للجمهور نيابة عن ديمة بياعة، مشددة على أن علاقة صداقة وطيدة تجمعهما منذ سنوات، وهي تثق في أنها لم تقصد إثارة أي جدل.

ودافعت صفاء عن ديمة بياعة قائلة: "بعتذر منها، ديمة أختي، وبعرف دمها حامي هي أخت رجال، ودم فلسطيني، ما بعرف كيف صار هيك؟".

وكان المقطع الذي سبب انتقادات وانتشر على نطاق واسع، أظهر ديما بياعة تتابع البث وهي تبدي تفاعلاً مع أغنية مثيرة للجدل لشاعر شهير على "تيك توك" معروف بكلماته الخادشة، ما جعل الكثير من المتابعين يفسرون تصرفها على أنه موافقة ضمنية على محتوى الأغاني. 

والتفاعل بين ديما و"أبو كلثوم" أدى إلى موجة واسعة من الاستياء، حيث طالب البعض بسحب الجنسية السورية من الممثلة ومعاقبتها قانونياً بسبب ما اعتبروه "تجاوزاً أخلاقياً".

إلى ذلك، أكدت صفاء سلطان أن ما تم تداوله عن معاناتها من 3 أمراض ليس خاطئًا بالكامل، لكنه خرج عن السياق.

وقالت: "نعم، أنا أعاني من أمراض وراثية مزمنة، اكتشفتها مؤخرًا، لكنني ولدت بها وتعلمت كيف أعيش معها من دون أن أعرف حقيقتها سابقًا".

وأضافت أن النوبات التي كانت تمر بها كانت بسبب تلك الأمراض، لكن التشخيص الخاطئ والعلاج الخاطئ بالأدوية والمسكنات الثقيلة كان السبب في تفاقم وضعها الصحي.
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