هي بمثابة "أم" ثانية.. زوج شام الذهبي يكشف أسرارا عن علاقته بـ "حماته" أصالة

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اعتبر رجل الأعمال المصري الفنانة السورية ، والدة زوجته الذهبي، أنها بمثابة "أم ثانية" بالنسبة إليه، مؤكدا أن الحديث عن مزاياها وفضائلها يستغرق منه ساعات طويلة.وقال في تصريحات صحفية إنه يحب ومتعلق بها منذ أمد بعيد وقبل تعرفه إلى شام الذهبي، ولا ينسى لها وقوفها إلى جواره في مواقف مختلفة.وروى موقف لا ينساه لها حين التقاها في وكانت متأخرة على موعد طائرتها، ومع ذلك أصرت على التقاط صورة تذكارية معه بناء على طلبه، رغم أن مرافقيها كانوا يتعجلونها كي تسرع حتى لا تتأخر أكثر مما هى متأخرة بالفعل.وجاءت تصريحات هلال على هامش الاحتفال بإعادة فتح عيادة التجميل التي تمتلكها شام الذهبي في والتي تعرضت للإغلاق مؤقتا قبل أسبوعين من جانب السلطات نتيجة وجود "مخالفات جسيمة".وأعربت شام عن سعادتها البالغة بإعادة فتح العيادة، مؤكدة أن العمل بالنسبة إليها ليس مجرد وظيفة بل يعد أهم شىء في حياتها على الإطلاق.وكانت أغلقت العيادة بسبب ما وُصف بـ "مخالفات جسيمة " في إطار حملة على العيادات والمراكز الطبية للتحقق من تراخيصها، من خلال لجنة مشتركة من هيئة العلاج الحر وهيئة الدواء ومباحث التموين.(إرم نيوز)