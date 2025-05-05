22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هي بمثابة "أم" ثانية.. زوج شام الذهبي يكشف أسرارا عن علاقته بـ "حماته" أصالة
Lebanon 24
05-05-2025
|
03:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رجل الأعمال المصري
أحمد هلال
الفنانة السورية
أصالة نصري
، والدة زوجته
شام
الذهبي، أنها بمثابة "أم ثانية" بالنسبة إليه، مؤكدا أن الحديث عن مزاياها وفضائلها يستغرق منه ساعات طويلة.
Advertisement
وقال في تصريحات صحفية إنه يحب
أصالة
ومتعلق بها منذ أمد بعيد وقبل تعرفه إلى شام الذهبي، ولا ينسى لها وقوفها إلى جواره في مواقف مختلفة.
وروى
هلال
موقف لا ينساه لها حين التقاها في
المطار
وكانت متأخرة على موعد طائرتها، ومع ذلك أصرت على التقاط صورة تذكارية معه بناء على طلبه، رغم أن مرافقيها كانوا يتعجلونها كي تسرع حتى لا تتأخر أكثر مما هى متأخرة بالفعل.
وجاءت تصريحات هلال على هامش الاحتفال بإعادة فتح عيادة التجميل التي تمتلكها شام الذهبي في
القاهرة
والتي تعرضت للإغلاق مؤقتا قبل أسبوعين من جانب السلطات
المصرية
نتيجة وجود "مخالفات جسيمة".
وأعربت شام عن سعادتها البالغة بإعادة فتح العيادة، مؤكدة أن العمل بالنسبة إليها ليس مجرد وظيفة بل يعد أهم شىء في حياتها على الإطلاق.
وكانت
وزارة الصحة المصرية
أغلقت العيادة بسبب ما وُصف بـ "مخالفات جسيمة " في إطار حملة على العيادات والمراكز الطبية للتحقق من تراخيصها، من خلال لجنة مشتركة من هيئة العلاج الحر وهيئة الدواء ومباحث التموين.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
رسالة دعم جديدة من أصالة لابنتها شام الذهبي
Lebanon 24
رسالة دعم جديدة من أصالة لابنتها شام الذهبي
05/05/2025 12:31:37
05/05/2025 12:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"باكل فسيخ وبصل زي أم كلثوم"... أصالة تكشف عن طقوسها قبل الحفلات
Lebanon 24
"باكل فسيخ وبصل زي أم كلثوم"... أصالة تكشف عن طقوسها قبل الحفلات
05/05/2025 12:31:37
05/05/2025 12:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مي عمر تكشف أسرار مشاهد رقصها في "إش إش" (فيديو)
Lebanon 24
مي عمر تكشف أسرار مشاهد رقصها في "إش إش" (فيديو)
05/05/2025 12:31:37
05/05/2025 12:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة بيل غيتس تكشف سرّاً عن والدها: مصاب بـ"أسبرغر"
Lebanon 24
إبنة بيل غيتس تكشف سرّاً عن والدها: مصاب بـ"أسبرغر"
05/05/2025 12:31:37
05/05/2025 12:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هو على خلاف معها... هذا ما قاله فنان لبنانيّ بارز لكارول سماحة بعد وفاة زوجها
Lebanon 24
هو على خلاف معها... هذا ما قاله فنان لبنانيّ بارز لكارول سماحة بعد وفاة زوجها
05:13 | 2025-05-05
05/05/2025 05:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة تستمتع بوقتها في دبي.. هل ناصيف زيتون برفقتها؟ (صور)
Lebanon 24
دانييلا رحمة تستمتع بوقتها في دبي.. هل ناصيف زيتون برفقتها؟ (صور)
04:17 | 2025-05-05
05/05/2025 04:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة نصري تُشعل مواقع التواصل.. شاهدوا ماذا فعلت مع معجب على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
أصالة نصري تُشعل مواقع التواصل.. شاهدوا ماذا فعلت مع معجب على المسرح (فيديو)
03:59 | 2025-05-05
05/05/2025 03:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصد النسبة الأكبر من الأصوات.. ممثل لبناني شهير ومخرجة يفوزان بالانتخابات البلدية
Lebanon 24
حصد النسبة الأكبر من الأصوات.. ممثل لبناني شهير ومخرجة يفوزان بالانتخابات البلدية
03:29 | 2025-05-05
05/05/2025 03:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فضحت علاقتها به.. تامر حسني يرد على جليلة المغربية (فيديو)
Lebanon 24
بعدما فضحت علاقتها به.. تامر حسني يرد على جليلة المغربية (فيديو)
02:33 | 2025-05-05
05/05/2025 02:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. هذه آخر النتائج
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. هذه آخر النتائج
16:46 | 2025-05-04
04/05/2025 04:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
Lebanon 24
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
10:45 | 2025-05-04
04/05/2025 10:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
Lebanon 24
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
23:23 | 2025-05-04
04/05/2025 11:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
12:49 | 2025-05-04
04/05/2025 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بلديات جبل لبنان: النتائج ترسم مشهداً جديداً
Lebanon 24
بلديات جبل لبنان: النتائج ترسم مشهداً جديداً
22:09 | 2025-05-04
04/05/2025 10:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:13 | 2025-05-05
هو على خلاف معها... هذا ما قاله فنان لبنانيّ بارز لكارول سماحة بعد وفاة زوجها
04:17 | 2025-05-05
دانييلا رحمة تستمتع بوقتها في دبي.. هل ناصيف زيتون برفقتها؟ (صور)
03:59 | 2025-05-05
أصالة نصري تُشعل مواقع التواصل.. شاهدوا ماذا فعلت مع معجب على المسرح (فيديو)
03:29 | 2025-05-05
حصد النسبة الأكبر من الأصوات.. ممثل لبناني شهير ومخرجة يفوزان بالانتخابات البلدية
02:33 | 2025-05-05
بعدما فضحت علاقتها به.. تامر حسني يرد على جليلة المغربية (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
فيديو
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
05/05/2025 12:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
05/05/2025 12:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
05/05/2025 12:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24