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فنون ومشاهير

دانييلا رحمة تستمتع بوقتها في دبي.. هل ناصيف زيتون برفقتها؟ (صور)

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:17
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تتواجد حاليا الممثلة دانييلا رحمة في دبي.
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ونشرت دانييلا فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت دانييلا في الفيديو بروب النوم من داخل غرفتها في أحد فنادق دبي وهي تستمتع بالمنظر الجميل المطل على البحر.
 
 
 
 
 
 
 
 
ولم يُعرف ما إذا كان زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون يتواجد معها في دبي، علما انهما يحرصان على عدم نشر صور لهما معا.  



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