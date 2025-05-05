دانييلا رحمة تستمتع بوقتها في دبي.. هل ناصيف زيتون برفقتها؟ (صور)

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ونشرت فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .



وأطلت دانييلا في الفيديو بروب النوم من داخل غرفتها في أحد فنادق دبي وهي تستمتع بالمنظر الجميل المطل على البحر. تتواجد حاليا الممثلة في دبي.ونشرت فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت دانييلا في الفيديو بروب النوم من داخل غرفتها في أحد فنادق دبي وهي تستمتع بالمنظر الجميل المطل على البحر.

ولم يُعرف ما إذا كان زوجها الفنان السوري يتواجد معها في دبي، علما انهما يحرصان على عدم نشر صور لهما معا.





