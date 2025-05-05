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فنون ومشاهير

هو على خلاف معها... هذا ما قاله فنان لبنانيّ بارز لكارول سماحة بعد وفاة زوجها

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:13
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على الرغم من خلافه مع الفنانة كارول سماحة، قام الفنان مروان خوري بتقديم التعازي لها، بوفاة زوجها المنتج وليد مصطفى.
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وكتب خوري عبر حسابه على منصّة "إكس": "عزائي العميق إلى الفنانة كارول سماحة لخسارتها الكبيرة بفقدان زوجها الدكتور وليد مصطفى الرجل والزوج الاستثنائي!"
 
 
وأضاف خوري: "رحمه الله ومنحكم الصبر والإيمان". (رصد لبنان 24)
 
 
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