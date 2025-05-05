هو على خلاف معها... هذا ما قاله فنان لبنانيّ بارز لكارول سماحة بعد وفاة زوجها

على الرغم من خلافه مع الفنانة ، قام الفنان بتقديم التعازي لها، بوفاة زوجها المنتج .

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وكتب عبر حسابه على منصّة "إكس": "عزائي العميق إلى الفنانة كارول سماحة لخسارتها الكبيرة بفقدان زوجها الدكتور وليد مصطفى الرجل والزوج الاستثنائي!"

وأضاف خوري: "رحمه الله ومنحكم الصبر والإيمان". (رصد 24)