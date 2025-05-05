بعدما تركت الـ" " بسبب الوضع الأمنيّ في البلاد، واستقرّت مع زوجها وإبنيها في دبي، عادت الإعلاميّة إلى القناة، وقامت بتقديم برنامج "نهاركم سعيد" .

Advertisement

ونشرت الحجل صورة عبر خاصية " " مع ضيفها في البرنامج، وقالت: "عدت بعد إجازة أمومة طويلة". (رصد 24)