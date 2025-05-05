22
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعدما تركت القناة بسبب الوضع الأمنيّ... إعلاميّة تعود إلى الـ"ال بي سي" (صورة)
Lebanon 24
05-05-2025
|
05:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما تركت الـ"
ال بي سي
" بسبب الوضع الأمنيّ في البلاد، واستقرّت مع زوجها وإبنيها في دبي، عادت الإعلاميّة
نيكول الحجل
إلى القناة، وقامت بتقديم برنامج "نهاركم سعيد"
صباح اليوم
.
Advertisement
ونشرت الحجل صورة عبر خاصية "
ستوري
" مع ضيفها في البرنامج، وقالت: "عدت بعد إجازة أمومة طويلة". (رصد
لبنان
24)
مواضيع ذات صلة
جميلة جدّاً... إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بـ"لوك" جديد هكذا أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
جميلة جدّاً... إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بـ"لوك" جديد هكذا أصبحت (فيديو)
05/05/2025 14:34:44
05/05/2025 14:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مُذيعة الـ"ال بي سي" السابقة تُغادر لبنان: إلى اللقاء القريب
Lebanon 24
بالصور... مُذيعة الـ"ال بي سي" السابقة تُغادر لبنان: إلى اللقاء القريب
05/05/2025 14:34:44
05/05/2025 14:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنضم إلى الـ"ال بي سي"... أصبحت مُذيعة في البرنامج الصباحيّ (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنضم إلى الـ"ال بي سي"... أصبحت مُذيعة في البرنامج الصباحيّ (فيديو)
05/05/2025 14:34:44
05/05/2025 14:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل السيارة... إعلاميّة الـ"أم تي في" تنشر صورة جديدة برفقة إبنها
Lebanon 24
من داخل السيارة... إعلاميّة الـ"أم تي في" تنشر صورة جديدة برفقة إبنها
05/05/2025 14:34:44
05/05/2025 14:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إستدعاء طليق فنانة شهيرة إلى التحقيق... هذا ما فعله بها داخل شقتها
Lebanon 24
إستدعاء طليق فنانة شهيرة إلى التحقيق... هذا ما فعله بها داخل شقتها
07:18 | 2025-05-05
05/05/2025 07:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"قالت نعم"... خطوبة إعلاميّة لبنانيّة من زميلها: هكذا بدأت قصّة حبّهما في الحرب (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قالت نعم"... خطوبة إعلاميّة لبنانيّة من زميلها: هكذا بدأت قصّة حبّهما في الحرب (صور وفيديو)
06:27 | 2025-05-05
05/05/2025 06:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هو على خلاف معها... هذا ما قاله فنان لبنانيّ بارز لكارول سماحة بعد وفاة زوجها
Lebanon 24
هو على خلاف معها... هذا ما قاله فنان لبنانيّ بارز لكارول سماحة بعد وفاة زوجها
05:13 | 2025-05-05
05/05/2025 05:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة تستمتع بوقتها في دبي.. هل ناصيف زيتون برفقتها؟ (صور)
Lebanon 24
دانييلا رحمة تستمتع بوقتها في دبي.. هل ناصيف زيتون برفقتها؟ (صور)
04:17 | 2025-05-05
05/05/2025 04:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة نصري تُشعل مواقع التواصل.. شاهدوا ماذا فعلت مع معجب على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
أصالة نصري تُشعل مواقع التواصل.. شاهدوا ماذا فعلت مع معجب على المسرح (فيديو)
03:59 | 2025-05-05
05/05/2025 03:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. هذه آخر النتائج
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. هذه آخر النتائج
16:46 | 2025-05-04
04/05/2025 04:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
Lebanon 24
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
10:45 | 2025-05-04
04/05/2025 10:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
Lebanon 24
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
23:23 | 2025-05-04
04/05/2025 11:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
12:49 | 2025-05-04
04/05/2025 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فضحت علاقتها به.. تامر حسني يرد على جليلة المغربية (فيديو)
Lebanon 24
بعدما فضحت علاقتها به.. تامر حسني يرد على جليلة المغربية (فيديو)
02:33 | 2025-05-05
05/05/2025 02:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:18 | 2025-05-05
إستدعاء طليق فنانة شهيرة إلى التحقيق... هذا ما فعله بها داخل شقتها
06:27 | 2025-05-05
"قالت نعم"... خطوبة إعلاميّة لبنانيّة من زميلها: هكذا بدأت قصّة حبّهما في الحرب (صور وفيديو)
05:13 | 2025-05-05
هو على خلاف معها... هذا ما قاله فنان لبنانيّ بارز لكارول سماحة بعد وفاة زوجها
04:17 | 2025-05-05
دانييلا رحمة تستمتع بوقتها في دبي.. هل ناصيف زيتون برفقتها؟ (صور)
03:59 | 2025-05-05
أصالة نصري تُشعل مواقع التواصل.. شاهدوا ماذا فعلت مع معجب على المسرح (فيديو)
03:29 | 2025-05-05
حصد النسبة الأكبر من الأصوات.. ممثل لبناني شهير ومخرجة يفوزان بالانتخابات البلدية
فيديو
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
05/05/2025 14:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
05/05/2025 14:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
05/05/2025 14:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24