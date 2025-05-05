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فنون ومشاهير

بعدما تركت القناة بسبب الوضع الأمنيّ... إعلاميّة تعود إلى الـ"ال بي سي" (صورة)

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:51
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بعدما تركت الـ"ال بي سي" بسبب الوضع الأمنيّ في البلاد، واستقرّت مع زوجها وإبنيها في دبي، عادت الإعلاميّة نيكول الحجل إلى القناة، وقامت بتقديم برنامج "نهاركم سعيد" صباح اليوم.
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ونشرت الحجل صورة عبر خاصية "ستوري" مع ضيفها في البرنامج، وقالت: "عدت بعد إجازة أمومة طويلة". (رصد لبنان 24)
 
 
 
 
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