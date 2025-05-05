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فنون ومشاهير

إستدعاء طليق فنانة شهيرة إلى التحقيق... هذا ما فعله بها داخل شقتها

Lebanon 24
05-05-2025 | 07:18
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تقدمت الفنانة المصرية جوري بكر ببلاغ ضد طليقها، اتهمته فيه بالاعتداء عليها داخل شقتها في "مدينة 6 أكتوبر"، بسبب خلاف بينهما أثناء رؤية طفلهما.
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وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة، واستدعاء طليق الفنانة جوري بكر. (العربية)
 
 
 
 
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