إستدعاء طليق فنانة شهيرة إلى التحقيق... هذا ما فعله بها داخل شقتها

تقدمت الفنانة ببلاغ ضد طليقها، اتهمته فيه بالاعتداء عليها داخل شقتها في "مدينة 6 أكتوبر"، بسبب خلاف بينهما أثناء رؤية طفلهما.

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وطالبت التحقيق في الحادثة، واستدعاء طليق الفنانة جوري بكر. (العربية)