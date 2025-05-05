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فنون ومشاهير

فنان سوريّ يُثير الجدل كثيراً... أصبح نسخة عن راغب علامة شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
05-05-2025 | 08:27
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ضجت مواقع التواصل الإجتماعيّ، بفيديو للفنان السوريّ وفيق حبيب، بعدما أصبح يُشبه كثيراً الفنان راغب علامة.
 
 
ولم يستطع رواد مواقع التواصل من التمييز بين حبيب وعلامة، وقد ظنّ العديد منهم أنّه بالفعل الفنان اللبنانيّ.
 
 
وعلى الرغم من أنّ شكل حبيب يُشبه كثيراً ملامح علامة، غير أنّه تقصّد أيضاً اعتماد تصفيفة شعر راغب، وقام حتّى باعتماد أسلوبه في ارتداء الملابس، خلال إحيائه حفلاً غنائيّاً. (رصد لبنان 24)
 
 
 
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