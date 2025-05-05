فنان سوريّ يُثير الجدل كثيراً... أصبح نسخة عن راغب علامة شاهدوا الفيديو

أخذتني أكثر من ١٠ ثواني حتى عقلي يستوعب إنه إللي بالڤيديو مش #راغب_علامة! لأ! الفنان السوري #وفيق_حبيب! أو بالأحرى "وفيق علامة"! نفس الشعر، الشكل، اللبس، الحركات عالمسرح! يعني إللي مقاطع "راغب علامة" هي وفرّنالك بديل محلي للمقاطعة! pic.twitter.com/nQJI7EMdkw
— ABOOD AL-SHOUBAKI (@Abedelshoubaki) May 4, 2025
أخذتني أكثر من ١٠ ثواني حتى عقلي يستوعب إنه إللي بالڤيديو مش #راغب_علامة! لأ! الفنان السوري #وفيق_حبيب! أو بالأحرى "وفيق علامة"! نفس الشعر، الشكل، اللبس، الحركات عالمسرح! يعني إللي مقاطع "راغب علامة" هي وفرّنالك بديل محلي للمقاطعة! pic.twitter.com/nQJI7EMdkw