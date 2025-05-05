فنان سوريّ يُثير الجدل كثيراً... أصبح نسخة عن راغب علامة شاهدوا الفيديو

ضجت مواقع التواصل الإجتماعيّ، بفيديو للفنان السوريّ ، بعدما أصبح يُشبه كثيراً الفنان .

ولم يستطع رواد مواقع التواصل من التمييز بين حبيب وعلامة، وقد ظنّ العديد منهم أنّه بالفعل الفنان اللبنانيّ.

وعلى الرغم من أنّ شكل حبيب يُشبه كثيراً ملامح علامة، غير أنّه تقصّد أيضاً اعتماد تصفيفة شعر ، وقام حتّى باعتماد أسلوبه في ارتداء الملابس، خلال إحيائه حفلاً غنائيّاً. (رصد 24)