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فنون ومشاهير

رغم وفاة زوجها... كارول سماحة ستُقدّم عروض "كلو مسموح" في هذه التواريخ

Lebanon 24
05-05-2025 | 10:41
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بعد وفاة وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة، قرّرت الشركة المنتجة للمسرحية الغنائية "كلّو مسموح"، تعديل موعد العروض الافتتاحية في لبنان لتكون في يوميّ 12 و13 أيار بدلاً من 9 و10 أيّار.
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أما بقية العروض، فستُقدّم في 15 و16 و17 أيار.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ سماحة هي بطلة المسرحية الغنائية، وقد تقدّم صنّاع وفريق العمل بأحرّ التعازي إليها.
 
 
May be an image of ‎musical instrument and ‎text that says '‎casinoduliban 54m مسموح كلّو كتّومسموح MUSICAL THE تعديل في موعد انطلاق مسرحية كلو" ""مسموح يوم 12 و 13 أيار الحالي بدلا من 10g90 9 10g‎'‎‎
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