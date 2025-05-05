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فنون ومشاهير
رغم وفاة زوجها... كارول سماحة ستُقدّم عروض "كلو مسموح" في هذه التواريخ
Lebanon 24
05-05-2025
|
10:41
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بعد وفاة
وليد مصطفى
زوج الفنانة
كارول سماحة
، قرّرت الشركة المنتجة للمسرحية الغنائية "كلّو مسموح"،
تعديل موعد العروض الافتتاحية في
لبنان
لتكون في يوميّ 12 و13 أيار بدلاً من 9 و10 أيّار.
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أما بقية العروض، فستُقدّم في 15 و16 و17 أيار.
وتجدر الإشارة إلى أنّ
سماحة
هي بطلة المسرحية الغنائية، وقد تقدّم صنّاع وفريق العمل بأحرّ التعازي إليها.
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