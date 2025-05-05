رغم وفاة زوجها... كارول سماحة ستُقدّم عروض "كلو مسموح" في هذه التواريخ

بعد وفاة زوج الفنانة ، قرّرت الشركة المنتجة للمسرحية الغنائية "كلّو مسموح"، تعديل موعد العروض الافتتاحية في لتكون في يوميّ 12 و13 أيار بدلاً من 9 و10 أيّار.

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